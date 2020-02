Fem Agder-klubber plukket ut til fotballprosjekt

Norges Fotballforbund og Det europeiske fotballforbundet samarbeider med Disney om et fotballprosjekt for jenter. Fem klubber i Agder er blant de første klubbene i verden til å teste ut dette.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har som mål å doble antall fotballspillende europeiske jenter i løpet av fire år. Foto: UEFA

AGDER: FK Vigør, Birkenes IL, Imås IL, Lyngdal IL og Farsund og Lista IK er plukket ut av Norges Fotballforbund til å være pilotklubber for UEFA PlayMakers.

– Det er veldig artig at vi har med oss hele fem Agder-klubber på laget! Sammen kan vi bidra til å skape flere sterke og selvstendige fotballjenter. Gjennom lek og historiefortelling basert på Disneys moderne, kraftfulle og modige kvinnelige karakterer, håper vi at programmet kan bidra til at jenter opplever livsmestring, økt fysisk kroppslig kompetanse og basisferdigheter i fotball, men framfor alt glede, vennskap og en livslang kjærlighet for fotball, sier Linn Stølan Herfoss, NFFs prosjektkoordinator for UEFA PlayMakers.

Leder av barnefotballen i FK Vigør, Morgan Andre Karlsen, sier følgende:

– Vi har i lengre tid ønsket å rette mer fokus på jentene, da dette er et område der vi har et stort forbedringspotensial, Dette prosjektet passer derfor perfekt for oss og vi gleder oss stort til å komme i gang. Kombinasjonen mellom fotball og Disney bygger opp under hele fotballens idé; fotball skal være lek og gøy.

Sju pilotnasjoner

Norge er én av sju pilotnasjoner, og foreløpig er det utvalgte klubber i fotballkretsene Agder, Telemark, Vestfold og Oslo som inngår i pilotprosjektet. På sikt vil tilbudet kunne gis over hele landet.

UEFAs mål er å doble antall fotballspillende europeiske jenter i løpet av fire år. Målgruppa er jenter mellom fem og åtte år, og metodikken er utviklet på bakgrunn av forskning. Gjennom bruk av kjente Disney-karakterer og historiefortelling er målet at jentene utvikler fotballferdigheter, livsmestring, fellesskap og grunnleggende bevegelsesferdigheter.

Trives i føresetet

NFFs elitedirektør Lise Klaveness er glad for at prosjektet har som mål å engasjere og inkluderer de yngste jentene i fotballen.

– Fotball er Norges og verdens mest populære idrett for jenter. Det er viktig å ikke omtale fotball som en gutte- eller mannesport. Likevel vet vi at barnefotballen tiltrekker seg flest gutter og at mange seks-sjuårige jenter føler seg tilsidesatt og ikke på hjemmebane i inngangen til fotballmiljøene.

Hun fortsetter:

– Om prosjektet lykkes gjenstår å se, men det er vel verdt forsøket og satsingen vil uansett gi tydelige signaler til barna om at det er viktig for oss å få en enda bedre kjønnsbalanse i barnefotballen. Vi er stolte av å være med som pilotnasjon. Vi har helt siden starten vært en pionérnasjon innen kvinnefotball og det passer oss derfor ekstra godt å være i førersetet i en slik internasjonal storsatsing, sier Klaveness.

Positive landslagsspillere

Prosjektet blir også godt mottatt av flere landslagsspillere.

– Alle Disney-heltene møter motgang som de må jobbe gjennom for å nå drømmene sine. De jobber for rettferdighet, de viser mot og kjærlighet. Dette programmet er en annen måte å engasjere jenter til å ville spille fotball på, men jeg tror dette kan være veldig bra, sier Barcelona-proff Caroline Graham Hansen.

– Jeg er veldig glad for å høre at UEFA ønsker å gjøre mer for å sette økt fokus på jenter og fotball. Disney er jo noe som vekker fine assosiasjoner når jeg hører navnet. Jeg håper at dette prosjektet vil bidra til at unge jenter føler at fotball er noe de ønsker å holde på med, og at de kan oppleve mestring og få mange fine øyeblikk med gode venner rundt fotballen slik som jeg selv har fått, sier Ingrid Moe Wold i Madrid CFF.