Andreas Hagen returnerer til Jerv

Andreas Hagen er tilbake i Jerv etter et år i Fredrikstad og blir nå med i trenerteamet rundt A-laget og klubbens eldste aldersbestemte lag.

Andreas Hagen har tidligere vært en nøkkelspiller i ni sesonger for Jerv. Foto: Fædrelandsvennen (arkivfoto)

GRIMSTAD: Hagen har tidligere ni sesonger bak seg for Jerv. Mange av oss drømmer om å se ham på banen, men etter skader og operasjoner, vil det være en bonus. Først av alt er det fotballhode og den kloke fotballtreneren vi har hentet hjem.

Men vi utelukker ikke hans kompetanse også ute på banen også - men først kreves opptrening etter operasjoner.

Hagen returnerer som en av våre egne og vil inngå i vårt sportslige apparat som trener, og ikke minst som trenerveileder. Han blir med i trenerteamet rundt A-laget og våre eldste aldersbestemte lag, med mye fokus rundt fotballanalyse, utvikling og vil være aktiv på feltet.

I tillegg vil han inngå i en viktig rolle som trenerveileder i klubben, og jobbe med våre mange engasjerte og dyktige foreldretrenere - som hver eneste uke sørger for gode fotballtreninger i våre aldersbestemte lag.

Hagen blir en fantastisk ressurs for hele Jerv, og vi gleder oss til at han skal ta fatt på oppgavene sine for fullt.

