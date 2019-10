Julie løper Rosa sløyfe-løpet for bestemor

KRISTIANSAND: Lørdag 5. oktober braker det løs fra Aquarama på Tangen, når Rosa sløyfe-løpet kommer til byen for tredje gang. Julie var en av de 834 deltakerne som gjennomførte løpet i fjor.

Så langt er det godt over 500 påmeldte til årets løp. Julie oppfordrer unge og gamle til å hive seg med og gå eller løpe for en god sak. Hun håper det blir en rosa stim av løpere i Kristiansand.

– Rosa sløyfe-løpet er et fantastisk tiltak for noe som berører så mange. Det har vært motivasjon min for å søke som ambassadør i år, og for å løpe i fjor. For meg viktig både å hjelpe, men også vise støtte der man kan, sier Julie.

Løpet er for alle, om du selv er rammet av brystkreft eller ikke, om du vil løpe eller gå.

Fakta: Fakta om Rosa sløyfe-aksjonen Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober hvert år. Målet med aksjonen er å vise solidaritet med dem som rammes, øke kunnskapen om brystkreft og å gi støtte til brystkreftforskning og andre brystkreftprosjekter. I løpet av oktober farges Norge rosa ved hjelp av bedrifter, foreninger og privatpersoner som alle bidrar i kampen mot brystkreft. I år arrangerer Brystkreftforeningen og Kreftforeningen Rosa sløyfe-aksjonen i Norge for 21. gang etter oppstarten i 1999.

– Det er noe med hele arrangementet, og stemningen; her er det en deilig forståelse for at alle kvinner er fantastiske – om du har ett bryst, to bryst, eller ingen, det spiller ingen rolle. Det er givende å være en del av Rosa sløyfe-løpet. Veldig fint, rett og slett!

Aldersforskjellen mellom Julie og Bestemor er 60 år; Julie nærmer seg 24, mens Bestemor er 84. Julie er sikker på at de to hadde gjort Rosa sløyfe-løpet sammen, om bestemor hadde bodd i landsdelen.

– Bestemor synes det er fantastisk at jeg er ambassadør, og hun er veldig åpen om sykdommen. Vi to prater om alt og ingen ting, og kan sitte i stua og kjase lenge. Det at hun har vært så åpen om kreften, har hjulpet oss i familien veldig, det gjør at vi lettere kan stille opp for henne. Hun er også en utrolig støtte for meg, og det er stas å løpe Rosa sløyfe-løpet i Kristiansand for henne.

Rosa sløyfe-løpet arrangeres i år i ti byer. I tillegg til Kristiansand står Bergen, Bodø, Haugesund, Lillehammer, Oslo, Skien, Tromsø, Trondheim og Ålesund på programmet. Løpet i Kristiansand trekker deltakere fra hele fylket. Vestfra kommer Astri Hetland fra Spangereid og Gro Belinda Åvesland Lund fra Eiken, som begge deltar for andre gang.

Kristian Thomassen

– Det gjør jeg for å være med og samle inn penger til brystkreftforskning. I tillegg er det veldig sosialt, og du møter andre i samme situasjon, sier Gro.

Hun har fått med seg en gjeng fra hjembygda til å delta på Rosa sløyfe-løpet på lørdag. I tillegg til å løpe tar de en dag i Kristiansand – «en tur med kos», som hun sier.

Fakta: Fakta om brystkreft Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner med rundt 3500 nye tilfeller hvert år. Det er ni kvinner som får diagnosen hver dag. I dag lever nesten 48.000 personer i Norge som har eller har hatt brystkreft. 34 menn fikk brystkreft i 2017. Andelen kvinner som overlever brystkreft er økende. Ifølge Kreftregisteret lever 90,4 prosent av alle kvinner som får brystkreft fem år etter at de fikk diagnosen. 586 kvinner og 8 menn døde av brystkreft i 2017.

Løpet starter kl. 12, med kort og lang løype på henholdsvis tre og seks kilometer, og alle som fullfører får medalje.

200 kroner av påmeldingsavgiften går uavkortet til Rosa sløyfe-aksjonen, som i år har fokus på persontilpasset brystkreftbehandling.

Hver dag får ni kvinner i Norge beskjed om at de har fått brystkreft. Alle disse er forskjellige og fortjener ulik behandling. Ingen får nøyaktig den samme kreftsvulsten. En behandling som fungerer hos noen, kan ha liten effekt hos andre. Derfor er bedre persontilpasset behandling viktig. Det vil føre til at flere overlever, og at færre blir overbehandlet eller får seinskader. Vi trenger mer kunnskap, og mer forskning gjør at vi på forhånd kan forutsi hva som vil hjelpe den enkelte pasient, sier distriktssjef Geir O. Wehus i Kreftforeningen i Agder.

