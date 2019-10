Emil Pedersen (t.v. for mannen med ryggen til kamera) har her utlignet til 3-3 med sesongens siste spark på ballen i lørdagens 3. divisjonskamp. Stian Bøe

Vindbjart-toppscorer avsluttet sterkt

Emil Pedersen avsluttet sesongen med åtte mål på fire kamper. Det siste kom fire minutter på overtid mot Pors.

VENNESLA: Sesongavslutningen i 3. divisjon tok oss tilbake til vårsesongen der mange kamper på Moseidmoen ble avgjort helt på slutten, eller på overtid. Vi har allerede sett spennende kamper mot MK, Vardeneset og Brodd ende 3-3, og slik gikk det også mot Pors i lørdagens hjemmekamp.

Emil Pedersen fortsatte i høstformen, og to nye mål sikret toppscorertittelen, Effektiviteten som ikke har vært så tydelig før lover godt for kommende sesonger.

Med kampstart allerede klokka tolv burde det være en fordel for hjemmelaget som slapp å sitte tre timer på buss på morgenen, men slik så det ikke ut på banen. Etter bare få minutter hadde Pors tatt ledelsen 1–0 på en enkel lang ball som ble stusset gjennom til Granit Shala, og også hatt et godt skuddforsøk som keeper Christoffer Braastrup Andersen reddet bra. Vi var altfor unøyaktige i starten, og etter hvert da spillet begynte å sitte litt bedre, gikk avslutningene enten over/utenfor mål, eller rett på keeper.

Andre omgang åpnet seg mer opp, men igjen var det Pors som scoret. De vant en corner og vår tidligere spiller Tony Vo fikk stå umarkert bakerst i feltet og satte ballen direkte på volley nede i hjørnet. Simen Aanonsen fikk en kjempemulighet like etter, men i stedet for å heade innlegget fra Marcus Aslaksen, prøvde han å dempe ballen på brystet, noe som ga forsvaret en mulighet til å avverge sjansen. Mustafa Omarkheil satte så et frispark fra 17 meter like utenfor, og det lå en scoring i lufta.



Marcus kom snart forbi på høyrekanten, la hardt inn, keeper fikk så vidt en hånd på ballen, Robert Våge Skårdal var først på og la ballen tilbake til Emil, som satte det hardt opp i målet. 1–2 og fornyet håp, som varte i tre minutter før en annen gammel kjenning gjorde oppgaven vanskeligere. Gjestene vant et frispark høyt opp på venstresiden og etter at alle de hvite tuslet ganske rolig framover mot målet ble frisparket tatt raskt og uventet, akkurat i det dommeren blåste klarsignalet sitt. Adam Pytel var på plass ved nærmeste stolpe og fikk en liten touch som hjalp til å overrumple keeper.

Kawsu Jabai var tilbake for Vindbjart og var mye involvert i løpet av sitt kvarter som innbytter. Stian Bøe



Siste halvtimen kom sjansene på løpende bånd mot målet nærmest Askedalen, men vendepunktet kom først etter 78 minutter. Kawsu Jabai ble skadet i juni i fjor, mistet resten av sesongen, før han kom på banen igjen et år seinere. Det gikk dårlig, og han fikk bare to innhopp før en ny lang periode på sidelinjen. Nå tok det ham bare tre minutter å vise seg fram. Fintene hans på venstrekanten startet et bra forsøk fra Robert. Det ble klarert ut til corner, og da sistnevnte la ballen åtte meter ut fra mål var det Kawsu som var på riktig plass og headet inn 2–3. Hans første mål med hodet for A-laget.

Pors svarte raskt med å legge ballen i nettet bak Christoffer, men assistentdommer Sletten avblåste heldigvis for offside, og Kawsu var igjen fremme litt etter. Krydderfotball på midten endte hos Simen på utsiden av sekstenmeteren, han stakk ballen gjennom til Kawsu, som dog ble hindret nok til at han ikke fikk avsluttet skikkelig.

Kawsu Jabai header inn 2–3. Stian Bøe

Minuttene gikk, og vi fikk endelig betalt for all tiden gjestene hadde drøyd bort i løpet av kampen. Mustafa Omarkheil kom til innlegg fra kort hold, Emil rakk ikke komme seg opp i posisjon, headingen gikk over. Drøyt fire minutter på overtid la Sondre Nordhagen inn fra venstre. Simen touchet så vidt ballen, Robert dro til med venstre fra 16 meter. Keeper hadde nok med å få slått ballen bort, dette utnyttet Emil, og han satte ballen i mål nede ved nærmeste stolpe.

Målscorere Emil Pedersen og Kawsu Jabai med en gjeng unge fans. Stian Bøe



Fløyta for avspark og kampslutt gikk i ett, og med det er 2019-sesongen historie. På papiret ørlite svakere enn 2018. Fire poeng og tre seire færre, like mange innslupne mål (for mange), men fire mål mer scoret. Emil Pedersen avsluttet året omtrent på samme måte som «Gaus! i fjor, åtte mål på de siste fire kampene ga ham totalt 11, nok til å bli toppscorer.

Vindbjart endte på fjerdeplass i 3. divisjon avdeling 3, med 43 poeng på 26 kamper.

Fakta Kampfakta Vindbjart – Pors 3–3 (0–1) 3. divisjon avd. 3 0–1 (2 min) Granit Shala 0–2 (52 min) Tony Vo 1–2 (60 min) Emil Pedersen 1–3 (63 min) Adam Pytel 2–3 (81 min) Kawsu Jabai 3–3 (94 min) Emil Pedersen Vindbjart: Christoffer Braastrup Andersen, Anders Urdal Hansen, Daniel Johansen, Sondre Nordhagen, Marcel Musonda Ngoie, Mustafa Omarkheil, Simen Aanonsen, Robert Våge Skårdal, Marcus Aslaksen (Kawsu Jabai fra 78 min), André Bakken (Lasse Næss fra 61 min), Emil Pedersen.

Ikke benyttet: Jakub Rysiak, Stian Rosland, Berry Gerezgi, Antonio Benitez, Saman Bye Rostami

Gult kort: Robert Våge Skårdal

