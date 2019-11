Fire år gamle Ask Viktoria sto for en råsterk prestasjon da hun sammen med Vidar Tjomsland vant på Forus tirsdag kveld. Arnfinn Roaldsøy

Maktdemonstrasjon av Tjomsland-hoppa

Sammen med Vidar Tjomsland leverte fire år gamle Ask Viktoria en mektig prestasjon da hun vant på Forus tirsdag kveld. Nå er siktet innstilt mot de større hoppeløpene neste år.

Richard Ekhaugen Samfunns- og mediekontakt ved Sørlandets Travpark

Kapable, men akk så usikre, Ask Viktoria ser virkelig ut til å ha stabilisert seg i regi Øystein Tjomsland. Hoppa, som tidligere i høst var toer i kvalifisering til både svensk og norsk hoppederby, står nå for første gang i karrieren med to strake seiersløp i programraden.

Råsterk prestasjon

Tirsdag kveld lagde den råsterke 4-årshoppa hakkemat av konkurrentene sammen med Vidar Tjomsland på Forus. Ask Viktoria bare toget på først i andrespor hele løpet, og koblet et råsterkt grep på ledende Komnes Troll inn på oppløpet. Vidar Tjomsland satt bare rolig i sulkysetet og nøt de siste 100 meterne av løpet.

– Ask Viktoria har hele tiden vist høy kapasitet. Hun er sterk, men spesiell. Hun ble stri utvendig for lederhesten underveis, men jeg lot henne bare få toge på og avgjøre på styrken. Hun er klart en hest for hoppeløpene neste år, roste Tjomsland etter løpet.

Ask Viktoria vant på 1.28,6a/2040 meter.

Seier nummer 899

Geir Mikkelsen ser ut til å runde milepælen med 1000 seire i karrieren i løpet av to år. Sørlendingen har virkelig fått sving på seiershjulet i sulkysetet, og tirsdag sikret han karrierens 899. seier da han vant sammen med storfavoritten Blues Photo. Til tross for store framganger i egen karriere om dagen var 48-åringen mest opptatt av å skryte av hesten han loste først over målstreken i seiersintervjuet.

Geir Mikkelsen (nr. to f.h.) smilte bredt på seremoniplass etter Blues Photos seier. Mikkelsen tok samtidig sin 899. seier i karrieren. Arnfinn Roaldsøy

– Blues Photo vinner egentlig lettere og lettere for hver start, han kommer til å gå ganske langt. I mine øyne er det en selvfølge at han duger i V75-sammenheng også, understreket Mikkelsen.

27. november 2019 11:33