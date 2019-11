Martin Lindell ble ØIF Arendals toppscorer med ti mål i onsdagens hjemmekamp. Han hadde blitt matchvinner om han hadde scoret på sin avslutning i sluttsekundene. ØIF Arendal

– Enda mer drama enn vi hadde sett for oss

Etter en sterk opphenting kunne ØIF Arendal vunnet med kampens siste skudd, men det endte 31-31 hjemme mot erkerival Elverum.

Vidar Lorentsen

ARENDAL: Etter å ha blitt slått i tre strake kamper i sluttspillfinalen sist sesong, var det et tent ØIF-lag før kampen som jaktet revansj mot erkerivalen i norsk håndball.

Og det ble en kamp for historiebøkene, spennende og dramatisk som det alltid er mellom de to lagene i eliteserien. At det ble poengdeling, det var nok rettferdig denne gangen.

Det endte altså 31-31, etter at ØIF hadde kommet sterkt tilbake. ØIF lå på det meste sju mål bak i andre omgang, men kjempet seg tilbake og hadde matchball mot slutten, men avslutningene gikk i Elverum-målvakt og utenfor.

Fakta Kampfakta ØIF Arendal – Elverum 31-31 (14-13) Sør Amfi, 1689 tilskuere. Dommere: Lars Jørum og Håvard Kleven. Utvisninger: ØIF 5×2 min. Elverum 2×2 min. Flest mål Elverum: Sigvaldi Gudjónsson 10 mål. Laget: Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen, Åsmund Strat – Josip Vidovic 1, Mario Matic 2, Martin Lindell 10, Richard Lindström, Kristian Rammel 1, André Lindboe 2, Sondre Paulsen 6, William Fiala Gjermundnes 1, Eirik Heia Pedersen 2, Olaf Richter Hoffstad 1, Jesper Munk 4, Adrian G. Evensen, Sander Løvlie Simonsen 1.

– Jeg får en god mulighet og føler jeg har liten tid. Da må jeg bare ta den, sier Martin Lindell, som hadde den siste avslutningen til ØIF.

Det så ut som ØIF skulle kollapse tidlig i andre omgang. Plutselig var Elverum sju mål foran og ØIF så ut som et slagent lag. Men de kom tilbake og berget også med det mye av spenningen i eliteserien.

– Vi gjør en vanvittig opphenting, sier André Bergsholm Kristensen, som ble en slags helt for ØIF da han reddet den siste avslutningen fra Elverum og ga ØIF matchball.

– Den redningen var det godt å få. Jeg hadde noen avslutninger der jeg er litt irritert på meg selv for ikke å ha reddet, sier Målvakten.

Bergsholm Kristensen mener ØIF hadde muligheten til å drepe kampen før slutten.

– Dette er to lag som ville vinne og som det som regel blir tøffe kamper mellom. Det ble enda mer drama enn vi hadde sett for oss, sier han.

Sondre Paulsen i skuddet.

Kaptein Eirik Heia Pedersen mener ØIF var nær ved å rote vekk alt i den dårlige perioden i starten av andre omgang.

– Jeg følte nesten vi hadde gjort det. Jeg følte ikke at Elverum var så ekstremt gode den perioden. De fikk noen gode målvaktsredninger som sørger for at vi kommer bak. Vi har en god opphenting, da er det vi som får de enkle målene Elverum fikk tidligere i omgangen, melder Heia Pedersen.

Kapteinen har en skrape å komme med til eget lag: Tominutteren som laget pådrar seg for feil bytte med to minutter igjen.

– Det skal bare ikke skje, mener ØIF-kapteinen.

– Den blir dyr for oss. Vi var heldig som fikk poeng med oss, legger han til.

Kristiansanderen William Fiala Gjermundnes jubler for sin scoring.

Martin Lindell mener det er trist å måtte dele poeng med Elverum.

– Men vi viser en enorm moral med å komme tilbake. Vi spiller to gode kamper mot Nantes og viser sterk moral her. Nå gjelder det bare å gjennomføre en hel kamp, slår timålsscoreren fast.

Etter ti kamper ligger ØIF Arendal på femteplass i eliteserien med 13 poeng. Elverum, som har spilt ni kamper, ligger på andreplass med 14 poeng. Serieleder Kolstad har 15 poeng etter ti kamper.

SLIK VAR KAMPEN:

Det ble en innledning der lagene fulgte hverandre. ØIF tok ledelsen, men Elverum slo raskt tilbake. ØIF var likevel foran med 3-2 etter fem minutter. Så kom Elverum foran. De gikk raskt i angrep etter å ha vunnet ballen, eller etter at ØIF hadde scoret og utnyttet ubalansen som oppsto i ØIF-laget.

Likevel sto det 5-5 etter ti minutter og 7-7 etter 15.

Men det som preget de første 15, var likevel alle utvisningene. ØIF fikk tre tominuttere, mens Elverum ble straffet to ganger på samme måte.

Eneste gangen et lag var to mål foran i løpet av de første 15, var da ØIF lå under 5-7

På 7-7 etter 17.10 reddet André Bergsholm Kristensen et straffekast fra Elverum, hans tredje redning på rad. Og etter 17.47 sørget Eirik Heia Pedersen for at ØIF gikk i ledelsen med 8-7, men bare for å se at Elverum svarte to ganger etter hverandre og dermed lå ØIF bak med 8-9 når 20 minutter var gått.

Etter 24.27 var ØIF bak med 9-11. Da hadde begge lagene rotet det til en periode.

Men ØIF slo tilbake og før 26 minutter var spilt, sto det 11-11 etter at Kristian Rammel hadde stått for utligningen i den til nå svært jevne kampen.

Kampens morsomste situasjon til da kom etter 28.50. ØIF mistet ballen i angrep, men en dårlig inngripen fra en Elverum-spiller sørget for at Eirik Heia Pedersen – liggende – klarte å snappe ballen. Sondre Paulsen oppfattet situasjonen om kom i monsterfart. Han satte inn 13-13.

Og i siste sekund – etter at Elverum hadde hatt time out og seinere misset i angrep – fikk ØIF frikast. Josip Vidovic sendte i vei et skudd, ikke det hardeste for kvelden, men ballen fant nettmaskene. Dermed sto det 14-13 ved pause.

Jesper Munk sørget raskt for 15-13, men Elverum svarte lynraskt med to scoringer og lagene var like langt ... Og plutselig kom det en til – altså tre strake fra Elverum – og ØIF var bak med 15-16.

Hva som skjedde de neste minuttene er nesten uforklarlig. ØIF begynte å surre det til for seg i angrep, mens Elverum scoret på alt. Fra å starte omgangen med å lede med to mål, lå plutselig ØIF bak med sju. Da var det ikke gått mer enn ti minutter av omgangen. ØIF ble hardt straffet for sine feil i angrep. Etter 40 spilte minutter sto det 16-23 i Sør Amfi. Og for å gjøre det hele mer svart, hadde Kristian Rammel haltet av banen.

Etter 45 minutter var det minket til fem mål – 19-24. Mens det etter 48.15 var blitt bare tre mål, 22-25, etter to raske fulltreffere fra Martin Lindell. Da la Elverum-trener Apelgren inn time out-kortet.

Et halvt minutt seinere kom dommerne i fokus. Det som så ut som en kollisjon mellom Lukas Sandell hos Elverum og ØIFs Mario Matic, ble tolket dit hen at Matic hadde gjort noe ulovlig. Tominutteren var ikke fortjent, selv om Sandell ble liggende lenge nede.

Undertallet brukte ØIF godt. Martin Lindell og Jesper Munk scoret hver sin gang – plutselig var det bare et mål opp. Bergsholm Kristensen bidro med redning, og Lindell ladet kanonen i angrep nok en gang. 25-25 og det var åtte minutter igjen.

Men Elverum scoret to raske mens ØIF prøvde seg med sju mot seks. Dermed måtte ØIF jage igjen. Med fem minutter igjen av kampen, lå det an til borteseier. ØIF lå under 27-29. Neste angrep ble det også miss. Men André Lindboe og Martin Lindell ville ikke gi seg. Plutselig var det 29-29 og spenning og kok i hallen igjen.

ØIF fortsatte med sju mot seks i angrep. Det ga lønn i form av 30-30 av Mario Matic. Men i forfjamselsen så gjorde ØIF et feil bytte, akkurat med to minutter igjen. Dermed måtte ØIF spille med en mann mindre kampen ut. Martin Lindell satte sin tiende for kvelden og sørget for 31-31.

Med André Bergsholm Kristensens redning – en monsterredning – med 29.20 på klokka, ga det ØIF muligheten til å få den siste scoringen. Men den kom ikke. Det endte 31-31.

