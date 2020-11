Hedret avdød trener da ØIF vant

ØIF Arendal-målvakt Kristijan Jurisic spilte for langt mer enn to poeng i søndagens seriekamp mot Halden.

Kristijan Jurisic var blant ØIF Arendals beste spillere i søndagens 28-25-seier mot Halden. Foto: ØIF Arendal

HALDEN: ØIF Arendal vant søndagens bortekamp mot Halden 28-25 og inntok dermed tabelltoppen i eliteserien. Målvakt Kristijan Jurisic hadde før denne kampen bestemt seg for å hylle sin tidligere trener, Sergej Demidov, som døde tidligere denne uka. Som spiller var Demidov en av verdens beste, og som trener har han hatt stor innflytelse på norsk håndball.

– Han var treneren min i fire år på videregående og var en viktig faktor for at jeg har nådd det nivået som jeg har gjort, sier Kristijan.

Tung beskjed

Han forteller hvordan det hele var på fredag da han fikk beskjeden om Demidovs bortgang.

– Jeg kom hjem fra treningen og gjorde meg klar til nyheten om at jeg hadde re-signert. Men så fikk jeg nyheten om at Sergej hadde gått bort. Det var skikkelig tøft og re-signeringen ble glemt i det hele. Det ble til at jeg satt hele kvelden på telefon med venner og kjente av både meg og Sergej. Så jeg bestemte meg for at jeg skulle hylle ham med en god kamp mot Halden.

I søndagens match var Kristijans redninger svært avgjørende ved flere anledninger.

Slitekamp

– Det var en ordentlig slitekamp, samme som i fjor. Vi fikk kamp helt inn til døra og det er bare rutine og samholdet i laget som gjorde at vi rodde seieren i land.

Han utdyper:

– Jeg følte gjennom kampen at jeg hadde noe mer å spille for enn de to poengene. Selv om jeg fikk en litt dårlig start, klarte jeg å holde på roen, noe som sakte, men sikkert gjorde at jeg kom inn i det igjen. Det er litt typisk Sergej, dette å være rolig i avgjørende øyeblikk. Det er noe som jeg er veldig glad for han lærte meg, og noe som jeg kanskje mer enn noen gang følte på i denne kampen.

Simonsen lagets bestemann

ØIFs beste spiller i den tøffe kampen mot Halden var arendalitten Sander Løvlie Simonsen, som ble toppscorer med åtte mål. Det er det meste han har scoret i en eliteseriekamp siden han fikk debuten i 2015.

ØIF Arendal ligger nå øverst i eliteserien etter å ha spilt 12 av 24 kamper.

Elverum på andreplass ligger to poeng bak, med to kamper mindre spilt enn ØIF.

Fakta Kampfakta Halden Topphåndball – ØIF Arendal 25–28 (10–12) Eliteserien håndball menn Remmenhallen, 50 tilskuere ØIF Arendal: Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen – Josip Vidovic 3, Mario Matic 1, Richard Lindström, Sondre Paulsen 1, Jørg William Fiala Gjermundnes, Eirik Heia Pedersen 2, Olaf Richter Hoffstad 4, Kristian Rammel 3, Hermann Vildalen 4, Lars Jakobsen 2, Hermann Gjekstad, Sander Løvlie Simonsen 8, Laurits Mo Rannekleiv, Fredrik Urquizo Venemyr. Toppscorer Halden: Kasper Thorsen Lien, 6 mål. Dommere: Christoffer Fjeldskår og Tim-Nicolai Fjellvang. Utvisninger: Halden 2 x 2 min., ØIF 2 x 2 min.