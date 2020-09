Parautøver vant 150.000 kroner

Friidrettsutøver Nikkolaj Gulbrandsen (16) fra Kristiansand nådde helt til topps i LOS-fondets drømmefinale.

Pengepremien kommer godt med i KIF Friidrett-utøveren Nikkolaj Gulbrandsens satsing mot Paralympics i Paris 2024. Foto: Kari Byklum, aStory

Kari Byklum, aStory

KRISTIANSAND: - Jeg ser ikke på begrensningene, men tenker heller at alt er mulig så lenge jeg har ambisjoner og den riktige innstillingen, sier Nikkolaj Gulbrandsen.

LOS-fondet deler årlig ut én million kroner til barn og unge på Sørlandet. Fire ganger i året gjennomføres kåringer hvor lag, foreninger og enkeltpersoner under 18 år får støtte til å satse på drømmene sine. I år var det 16 år gamle Nikkolaj som gikk helt til topps.

Partneransvarlig i LOS, Kirsten Martinsen, overrakte blomster og en gavesjekk på 150. 000 kroner under en treningsøkt på Kristiansand stadion tirsdag kveld.

Kirsten Martinsen (f.v.) og Tone Tversland i LOS, Nikkolaj og treneren Andreas Eknes-Hordnes. Foto: Kari Byklum, aStory

– Han viser at idretten er for alle og at det er mulig å nå målene sine hvis en vil nok, sier Martinsen.

Henns kollega og markedsansvarlig Tone Tversland sier at de har latt seg imponere over 16- åringen, og at hans innstilling og væremåte har gjort han til et forbilde for mange:

– Det er rørende å høre historien hans og fantastisk hva han har oppnådd på kort tid.

Rask framgang

Kort tid er et av stikkordene, for Nikkolaj har bare drevet aktivt med friidrett i 2 ½ år, og det var først for et drøyt år siden at han for alvor bestemte seg for å satse på idretten sin. Målet ble raskt å kvalifisere seg til Paralympics i Paris 2024. Ifølge trener Andreas Eknes-Hordnes er veien dit fortsatt lang, men han har troa på eleven sin.

– Første gangen jeg møtte Nikkolaj så sto han i lengdegropen og hadde hoppet rett over to meter. I dag, snaue to år senere, er persen hans på 4,66 og det er bare 14 centimeter bak EM-kravet, sier Eknes Hordnes og beskriver fremgangen som imponerende.

Nikkolaj har forbedret persen sin kraftig de siste 2 ½ årene, til 4,66 meter. Foto: Kari Byklum, aStory

– Nikkolaj har blitt veldig god på kort tid og satser for fullt på lengdehopp og 100-meter. Han har en enorm motivasjon og treningsglede som gjør at han kan nå langt, understreker treneren.

En tøff start

Det var nok få som tenkte slike tanker da Nikkolaj ble født 3 ½ måned for tidlig og vekten viste 900 gram. Tre dager gammel fikk han hjerneblødning og ble liggende månedsvis i respirator på grunn av svake lunger. Familien forteller at de tilbrakte flere hundre døgn på sykehuset de første årene. Konsekvensene av at han kom til verden så altfor tidlig, har også vært at han har fått cerebral parese. Han kunne ikke gå før han var 2 ½ år eller snakke før han var nærmere

fem.

– Det er ikke noe jeg tenker på, og i alle fall ikke noe som begrenser meg. Nå trener jeg sju ganger i uka, og håper først å kvalifisere meg til EM i Polen i 2021, og deretter er drømmen VM og så Paralympics, sier 16-åringen.

Et stort støtteapparat

Nikkolajs far, Svein Gulbrandsen, forteller at sønnen spilte fotball da han gikk på barneskolen, men at han fikk øynene opp for friidrett da han begynte på

ungdomsskolen:

– Der jobbet tidligere landslagstrener i langrenn Arild Jørgensen, og han tipset oss om parafriidrett og mente det kunne være noe for Nikkolaj.

Det hører med til historien at Nikkolaj har gode gener. Både faren og tanta har vært friidrettsutøvere på øverste nivå, men plutselig gikk det fort i svingene. Nikkolaj begynte med mer spisset og målrettet trening i regi av KIF, og allerede som 14-åring fikk han plass på Olympiatoppen Sørs ParaUng-satsing. Han er også utnevnt til ParaUng-ambassadør, som innebærer å være et godt forbilde for yngre utøvere med syns- og bevegelseshemming. Og ikke nok med det – 16-åringen er også plukket ut som én av fem i aldersgruppen 14–16 år som er med i Friidrettsforbundets satsing mot Paralympics i Paris-OL i 2024.

– Jeg er heldigvis glad i å trene, smiler han.

Pengepremien gjør det enklere

Selv om unggutten spås en lovende karriere, er det likevel mye som skal klaffe, og det er nødvendig med store mengder trening og konkurrering på større stevner i både inn- og utland. Det koster, og derfor er pengepremien en god hjelp på veien.

Her er Nikkolaj i Marrakech i forbindelse med en trenigsleir med det norske paralandslaget. Foto: Privat

– Det er allerede et stort støtteapparat rundt Nikkolaj, gjennom KIF, Olympiatoppen og Friidrettsforbundet, og det er vi veldig takknemlige for. Men det

kreves en del ekstra innsats både i forbindelse med utstyr, fysioterapi og reiser, og gaven fra LOS-Fondet vil bidra til å gjøre det litt lettere for Nikkolaj å nå drømmen sin, sier mor Merete Gulbrandsen Tholin.

Froland IL skiskyting blir for øvrig tildelt 100.00 kroner fra LOS-fondets drømmestipend og fiolinist Lilli Lotta Melhus fra Mandal blir tildelt 50.000 kroner.

