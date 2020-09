NM-sølv til KOK-løper

Brage Takle (17) løp inn til NM-sølv i sin aldersklasse da årets NM-uke i orientering ble innledet i Malvik torsdag.

Brage Takle fra Kristiansand Orienteringsklubb stormer inn til NM-sølv på langdistansen i H17-18-klassen i torsdagens løp. Foto: Ivar Haugen

Ingvild Mulen, Kristiansand Orienteringsklubb

- Løpet i dag var ikke helt optimalt, så at det holdt til NM-sølv, er jeg selvfølgelig godt fornøyd med, sier Brage Takle.

God fart

I et teknisk krevende område ble det en feil på vei til 1. post, og Brage tapte ca. 1 minutt. Etter det gikk det stort sett bra og på et av langstrekkene hadde han beste tid. Brage ledet da halve løpet var unnagjort. I mål var han bare 20 sekunder fra gullet i H17-18.

9. plass

En annen KOK-løper som også leverte et godt løp og var fornøyd med egen innsats i Trøndelag torsdag var Dag Blandkjenn. Han løp inn til 9. plass i herrenes seniorklasse. Dag skal i aksjon igjen allerede fredag, da er det kvalifisering i mellomdistanse for seniorene. Her kjemper 130 løpere fordelt på fire heat om 45 finaleplasser. Juniorene slipper kvalifisering og kan lade opp til mellomdistanse finalen lørdag.

Dag Blandkjenn på vei inn til 9. plass Foto: Jack Bjørnsen

NM uka, som arrangeres i Malvik like utenfor Trondheim, avsluttes med stafetter på søndag.



Smittevernregler følges og her må Brage Takle vaske hender og brikke før registrering etter målgang Foto: Jack Bjørsen