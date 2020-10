Gikk fra Øvrebø til Hovden på fire døgn

Jeg fikk en utfordring, tok den – og brukte dobbelt så lang tid som jeg hadde sett for meg.

Chris Liestøl (20) fra Øvrebø la torsdag 1. oktober ut på den rundt 20 mil lange gåturen til Hovden. Mandag 5. oktober var han fremme. Foto: Privat

Chris Liestøl

BLOGGINNLEGG: Det hele begynte med at vi satt en gjeng venner i bilen mens vi kjørte en tur. Etter litt snakking ble jeg utfordret til å gå en lang tur. Da svarte jeg at jeg kan jo gå til Hovden. Ingen hadde helt troen på meg, og det gjorde meg fast bestemt på å gjøre det. Jeg hadde lyst til å presse meg selv og se hvor mye jeg kunne klare. Etter et par uker fastsatte jeg en dato og la jeg ut på Instagram at jeg skulle starte å gå torsdag 1. oktober klokka 08 presis. Jeg hadde sett for meg å bruke to døgn på de rundt 20 milene. Jeg pakket sekken med det jeg trengte og la av gårde.

Jeg ankom Moisund første dagen med et par følgebiler som passet på. Dagen etter var jeg nesten helt ferdig i beina, men jeg kom meg til Bygland og fant en lavvo der jeg la meg for natten. Jeg kjente at jeg ikke var helt forberedt på en så krevende tur med en ganske så tung tursekk med meg. Framme ved Rysstad fikk jeg slappet godt av, og da jeg sto opp, kjente at jeg virkelig hadde lyst å gi meg. Men takket være gode venner som har støttet, ringt og sendt meldinger fikk jeg motivasjon nok til å presse på videre. De tre første døgnene var det ok vær, men søndagen var det masse regn og skikkelig guffent.

Det var i grunnen en ganske kjedelig gåtur fram til Bygland. Derfra og opp til Hovden er det flott natur å se på. Foto: Privat

Men jeg gikk og gikk og mandag klokka 11, etter drøyt fire døgn, var jeg framme på Hovden. Jeg fant fram jaktkniven og jekket opp en iskald flaskeøl for en liten feiring.

Deilig å være framme på Hovden! Foto: Privat

Etter 20 mil på landeveien til Hovden kommer jeg ikke til gå den ruta igjen med det første. Jeg har imidlertid sagt ja til en utfordring av venninna mi Amanda om at jeg skal gå de rundt 80 milene fra Øvrebø til Trondheim. Så nå er jeg i gang med å planlegge den. Jeg fikk god drahjelp av noen sponsorer og venner på vei til Hovden og det hadde vært topp å få til det samme i mitt kommende prosjekt.

