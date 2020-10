Endelig i form – etter flere mislykkede forsøk

Med en ny strategi har jeg omsider oppnådd det jeg har mislyktes med så mange ganger før.

Johan Patrick Bredesen (19) fra Åseral har i løpet av de siste ti månedene blitt 28 kilo lettere som følge av et bedre kosthold og trening en-to ganger i uka. Foto: Privat

Johan Patrick Bredesen

Jeg er som mange andre bare en vanlig fyr som ville komme i form. Jeg ønsket raske resultater og tenkte at det skulle gå greit. Jeg har flere ganger i livet forsøkt å «komme i form», men hver gang har jeg gått «all inn» fra første stund og trent masse, med det resultatet at jeg har trent for mye og spist altfor lite. Det har funket i noen uker, men resultatene har aldri stått i stil med forventningene mine. Jeg har mistet motivasjonen og sluttet med treningen.

Denne gangen bestemte jeg meg for å ta grep med hjelp av en personlig trener. Jeg så for meg at jeg måtte trene masse og hardt og leve på en streng kostplan. Da skulle resultatene komme raskt! I første møte med PT Henrik Westgaard, etter jeg hadde fortalt ham om målene mine, sa han imidlertid: «Du har brukt seks år på å komme der du er i dag. Du kan ikke forvente å komme i mål på bare tre måneder.»

Målsettingen min var enkel: «Å komme i form». Men min nye trener var ikke fornøyd med det og lurte på hva det var jeg virkelig ville. Etter et langt første møte endte vi opp med det jeg ønsket og som jeg ikke helt hadde turt å sette ord på: Gå ned i vekt, bli sterk og rett og slett være fornøyd med kroppen min.

Framgangsmåten vår var å justere kostholdet mitt. Vi starter med å telle kalorier, men det ble en for stor overgang for meg. Da det ikke fungerte, så vi på hva jeg spiste og ryddet bort det som åpenbart måtte endres på. Henrik tok ikke bort alt jeg vanligvis spiste, men han justerte mengden mat. Jeg fikk til og med lov å spise snop, noe som var utrolig befriende. Jeg var superflink i to uker og gledet meg til veiing.

Jeg hadde gått ned én kilo. Hæ! Bare én kilo! Da smilte min PT, klappet meg på skulderen og sa « Grattis! Du er på vei. Kan du klare 500-600 gram ned i uka, holder det i massevis!» Videre spurte han om det hadde vært en vanskelig og hard uke for meg. Nei, det hadde egentlig ikke vært noe stress, svarte jeg.

Foto: Privat

Plutselig skjønte jeg tegningen. Tidligere var jeg sikker på at hard jobbing på trening og knallharde kostholdsrutiner for å gå ned to-tre kilo i uka var veien å gå, selv om jeg hadde prøvd det og feilet mange ganger før. Men med de små endringene på kostholdet som var null stress å følge, gikk jeg sakte, men sikkert ned 500-600 gram i uka. Og det på tross av at jeg om koste meg litt i helgene.

For første gang var metoden jeg brukte i stil med forventningene og perioden som fulgte var fantastisk. Ikke gikk jeg på diett eller trente knallhardt. Jeg trente styrke en-to ganger i uka med fokus på progresjon. Jeg er stolt over å si at på ti måneder har jeg gått ned 28 kilo og har tatt mine første chin ups! Jeg har nådd målet mitt og fått en sunn kropp jeg er fornøyd med. Og det beste er at hverdagsrutinen min er endret, slik at frykten for å gå opp igjen, som man ofte har etter man har gått på diett, ikke er der.

Mitt tips til deg som prøver på det samme: Legg en plan, ikke vær utålmodig. Det tar tid å endre hverdagsrutiner. Gled deg over framgangen underveis og husk at det er lov å kose seg litt i helgene!

