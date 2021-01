– Det krever hardt arbeid å lykkes

– Jeg var aldri i tvil om å ta denne utfordringen da jeg fikk tilbudet, sier Tommy Svindal Larsen (47).

Mandag hadde tidligere landslagsspiller Tommy Svindal Larsen sin første dag på jobben som assistenttrener og spillerutvikler i Arendal Fotball. Foto: Arendal Fotball

Den tidligere Bundesliga-proffen er glad for å være tilbake på treningsfeltet, og han gleder seg veldig til å bli bedre kjent med både spillere og støtteapparat i Arendal Fotball. Og ikke minst er han glad for å være frisk igjen, etter at han i begynnelsen av desember ble korona-syk.

– Det var som en tøff influensa i 14 dager, men jeg kjenner at dette sitter litt lenger i. Dette er en sykdom som rammer lungene på en annen måte, og jeg har merket at det tar litt tid å komme tilbake i vanlig fysisk form, sier Tommy Svindal Larsen.

Motivert

Han er veldig motivert for å gå løs på arbeidsoppgavene som nå venter i Arendal.

– Jeg trives aller best når jeg kan jobbe på feltet med motiverte spillere som ønsker å ta nye steg og utvikle seg videre, slår han fast.

I Arendal får han en sentral rolle med å bidra til at spillere får ut sitt potensial. Han vet av egen erfaring hva som kreves for å nå ambisiøse mål på fotballbanen.

– Min motivasjon er å bidra til at spillere som har sulten og drivet til å bli gode tar steg. Vi ønsker spillere som har drømmer og ønsker å bli bedre. Hvis vi lykkes, vil vi forhåpentlig oppleve enkeltspillere som får muligheten på høyere nivå, samtidig som vi også utvikler spillere som bidrar til å løfte Arendal Fotball nærmere toppnivået i Norge, håper Tommy Svindal Larsen.

Norgesrekord

Med sine 99 landskamper for Norge, har han fortsatt norgesrekorden for flest opptredener med flagget på brystet for aldersbestemte landslag. I tillegg fikk han 24 A-landslagskamper for Norge.

Klubbkarrieren som spiller hadde han både i Odd, Start og Stabæk, i tillegg til at han var kaptein for Bundesliga-laget Nürnberg der han spilte over 100 kamper på begynnelsen av 2000-tallet.

– Å være kaptein for Nürnberg i Bundesliga var stort. Det største jeg har vært med på. Jeg unner alle spillere det å komme seg ut til en god europeisk liga, slik at de får oppleve det. Selvfølgelig har det vært stort å spille for Norges landslag, men ikke like stort som å være en del av Bundesliga, sa han til lokalavisen Varden da han la opp som aktiv fotballspiller i 2011.

Etter at karrieren som aktiv var slutt, gikk han over i en rolle som spillerutvikler i Odd. De siste årene har nettopp Odd vært en av klubbene i Norge som har hatt størst suksess med å utvikle egne talenter.

Hardt arbeid

Derfor vet Tommy Svindal Larsen mye om hva som kreves for å slå gjennom i toppfotballen. Og det finnes ingen snarveier. Alt handler om hardt og målrettet arbeid. Eller som han selv sa det på sitt første spillermøte med Arendal-spillerne:

– Jeg siterer gjerne Jürgen Klopp da han fikk som første trenerjobb for juniorlaget til Mainz. «Jeg skal gi 100 prosent, men da forventer jeg at dere leverer 120 prosent.»