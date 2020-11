Randesund slo serielederen

Etter en tung start på sesongen fikk Randesund en gedigen opptur da laget vant 29-28 borte mot Follo

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Randesund kunne juble for en meget sterk borteseier mot Follo søndag. Foto: Privat (arkivfoto)

Brukergenerert innhold

Trond Sørøy Norsk Topphåndball

FOLLO: Når Randesund først virkelig skulle lykkes denne sesongen, så gjorde de det like godt mot serieleder Follo. En fullt fortjent seier etter å ha ført nesten hele kampen. I 1. omgang kom hjemmelaget à jour først på 10–10 etter tjue minutter. Pauseresultatet var 16–17.

Etter 41 minutter ledet Randesund 23–18 og hadde full kontroll. Da hadde Follo sin beste periode og tok ledelsen 25–24 etter 50 minutter. Men dette var kvelden for de grønnkledde sørlendingene og de sikret seieren med scoring 29–27 da førti sekunder gjensto av kampen.

– I dag spilte vi en god kollektiv kamp, sier Randesunds midtback Anne Charlotte Rosenvold og utdyper:

– Alle bidrar til å dra seieren i land. Vi hadde lave skuldre og åpnet med et smell. Vi sto godt bakover og fikk lette kontringsmål. Follo gav imidlertid aldri opp og straffet oss når vi gjorde tekniske feil. På det meste ledet vi med seks mål, og burde dratt i fra enda mer, men med tekniske feil så får vi mål i mot, og Follo hentet seg hele tiden opp igjen i kampen, dermed ble det en vanvittig jevn kamp.

– Heldigvis har vi en vanvittig god keeper i Elisabeth Benestad Rosenvold som reddet veldig mange 100-prosentsjanser og gjorde at Follo aldri får dratt i fra, men at vi heller kunne lede mesteparten av kampen. Elisabeth stengte buret og reddet oss når vi hadde dårlige perioder. Hun er helt klart en avgjørende faktor til at vi vinner i dag, samt at laget spilte kollektivt bra.

Mestscorende for Follo: Katarina Ugland 9, Mina Hesselberg 5, Julie Hattestad 3, Maren Sofie Tefrum 3.

Randesund: Ingvild Bersås Westersjø 6, Martine Kårigstad Andersen 6, Hanne Andve 5, Helene Mortensdatter Isachsen 4, Camilla Hennig-Olsen 4.

BB: Mina Hesselberg (Follo) og Martine Kårigstad Andersen (Randesund).

Etter seieren klatret Randesund en plass på tabellen og ligger nå på tiendeplass med fire poeng etter åtte kamper.