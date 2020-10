ØIF-toppscorer mot Viking

ØIF Arendal vant 31-24 borte mot Viking søndag.

Sondre Paulsen scoret seks mål i søndagens bortekamp i eliteserien. Det gjorde ham til kampens toppscorer sammen med lagkamerat Lars Jakobsen. Foto: May Elin Aunli (arkivfoto)

STAVANGER: La oss starte med noe helt annet enn selve kampen. La oss starte med hvorfor det er viktig at Viking forblir et eliteserielag i framtida. Og det handler utelukkende om rammer. For det var fantastisk å se et nyopprykket lag spille håndball i en håndballhall! Spille håndball på en håndballbane uten annen oppmerking enn håndball. Med store sikkerhetssoner rundt hele banen. Alt som gjør TV-sendingen til akkurat den kvaliteten vi liker å se!

Og selvsagt er det også viktig at det spilles eliteserie i en storby som Stavanger. Skal det skje må nok Viking vise noe bedre enn hva man fikk til mot ØIF Arendal. Riktig nok har Viking aldri slått ØIF Arendal. Og arendalittene hadde ikke tenkt å gi dem den muligheten i kveldens oppgjør heller.

På det meste ledet ØIF Arendal med 10 mål. En del bytter ga Viking noen bedre perioder og mulighet til å kappe inn utover i 2. omgang. Uten at det på noe tidspunkt ble «farlig» av den grunn.

En som virkelig tok vare på mulighetene i kveldens oppgjør var Eirik Heia Pedersen. Til tross for at han ikke har vært altfor farlig framover på banen så langt i sesongen, var det han som fikk tilliten i angrep også fra start. Og han takket for den med å vise en annen versjon av seg selv. Han stoppet på fem mål på sju forsøk. Det kunne blitt flere om ikke Marinko ville bytte inn flere spillere på venstrebacken etterhvert.

Sondre Paulsen leverer «dønn» solid, kamp etter kamp. Sammen med Kristijan Jurisic har han vært klubbens viktigste spiller så langt i sesongen. Mot Viking ble det seks scoringer på sju forsøk. Kristijan hadde også en skikkelig god prestasjon denne gang.

En annen som fant tilbake til «tonene» fra kampene inn mot Fjellhammer-kampen, var Lars Jakobsen. Godt hjulpet av noen 7-metere ble det seks scoringer på seks forsøk.

Moro var det også å se Josip Vidović på banen igjen. Veldig forsiktig bruk og med svært avgrenset tid. Men endelig tilbake på 20×40 meter håndballbane. Det lover godt for tiden framover. Nå venter vi også på Hermann Vildalen!

Etter ti kamper ligger ØIF Arendal på andreplass med sine 16 poeng à poeng med tabelltopp Elverum, som har spilt ni kamper hittil i årets eliteserie.