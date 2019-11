Kristiansand Danselubb freestyle bak fra venstre: Hovedtrener Nina Marie Gyberg, Hanna Bullimore, Marie Keim, Julie Barikmo Au, Bao Tran Thach, Hannah Katrina Ågedal – Mortensen, Marie Sofie Dalen, Linnea Mushom, Matilde Barikmo Au og trener Ane Gullsmedmoen. Foran fra venstre: Ida Westbye, Filippa Volkland, Daniella Metveit, Danielle Øvre, Pernille Nilssen, Celine Kjetså og Johanne Lidi. Liggende: Kaja Westbye og Isa Erika Ågedal-Mortensen. Privat

Doty ble en flott sesongavslutning for KDK-freestylerne

Årets «Dancer of the year»-konkurranse ble akkurat den festen freestylerne i KDK ønsket seg.

LØRENSKOG: Danseklubben Studio 1 arrangerte i samarbeid med Norges Danseforbund sist helg den siste av årets ti konkurranser i Norgesserien. Denne «Dancer of the year» (Doty) ble en flott sesongavslutning for 1500 startende i Fjellhamarhallen.

Kristiansand Danseklubb stilte med 17 freestylere som danset i grenene freestyle, slowdance, dobbel, trio og team innenfor nivå rekruttering, litt øvet og mesterklassen.

Nytt for KDK freestyle var at de nå skulle opptre med Team Dance for første gang. ‘KDK girls’ hadde det fantastisk gøy på golvet, og danset godt sammen. Dette var impulsivt og veldig gøy. Koreografi ble laget kun fire uker i forveien. Meget godt jobbet av både trener Nina Marie og utøverne som klarte å bli så pass samkjørte på ytterst få treninger. De fleste av jentene begynner nå å få lang erfaring med nye koreografier og tar dette nokså fort. Alle var enige om at team er gøy, og at det styrker samholdet og gir skikkelig danseglede i å kunne framføre noe sammen på tvers av alder og nivå.

Midt på bildet med sin 3 plass i trio åpen klasse u/14 år: Bao Tran Thach, Hannah Katrina Ågedal-Mortensen og Danielle Øvre. Privat

Øverst på pallen med sin 1. plass i slowdance åpen klasse 13 år: Bao Tran Thach. Privat

Bao Tran Thach (13) gjorde et meget godt mesterskap på årets Doty, der hun danset seg til finaleplass i samtlige fire danser. Oppsummert ble det 1. plass i slow, 2 plass i freestyle, 3 plass i trio og 4 plass i dobbel. Det står stor respekt av denne talentfulle og hardtarbeidende utøveren som nok en gang presterte da det gjaldt som mest. Privat

Hovedtrener Nina Marie Gyberg med Kaja Westbye (8) og Isa Erika (9). Store velfortjente pokaler etter flotte runder på golvet. Privat

Til venstre: Celine Kjetså med pokal for semifinale i konkurransens største klasse (63 startende,) slow åpen klasse u/12 år og Bao Tran Thach 1. plass i slow åpen klasse 13 år. Her med klubbens freestyletrenere Nina Marie og Ane. Privat

Bao Tran Thach og Hannah Katrina Ågedal -Mortensen tok 4. plass med sin dobbel i mesterklassen u/14 år. Privat

Danielle Øvre tok 7. plass i freestyle litt øvet u/12 år. Privat

Matilde Barikmo Au tok 4. plass i rekruttering 12–14 år. Her med trener Ane Gullsmedmoen Indrebø. Privat

Bao Tran Thach tok 2. plass i freestyle mesterklassen 12–14 år. Privat

Vi gratulerer alle våre utøvere i KDK freestyle med flott dans og flotte resultater denne helga. Dette var sesongavslutning og vi vil med dette ønske alle ei god førjulstid og et godt nytt danseår som vi har i vente!