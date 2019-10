Kusk Bjørn Steine lot seg imponere over sørlandshoppa Glennis Attack i onsdagens seiersløp på Bjerke. For eier John Arne Degnes fra Grimstad var triumfen en velsmakende bursdagsgave. Anders Kongsrud

Endelig fikk John Arne sin bursdagsgave

Sørlendingen John Arne Degnes har feiret seks av sine ni siste bursdager på norske travbaner som oppasser for samboer Jenny Thygesens hester. Onsdag fikk han endelig en velsmakende bursdagsgave.

Richard Ekhaugen.

For mindre enn 20 minutter siden

OSLO: Bursdagsfeiring når man er samboer med en travtrener innebærer på ingen måte frokost på senga eller bugnende gavebord. Spør bare John Arne Degnes. Den Grimstad-bosatte 38-åringen fylte år onsdag, og feiret for sjette gang på de siste ni årene merkedagen som oppasser for samboer Jenny Thygesens hester under løpene på Bjerke.

– Fin dato å vinne løp

Til forskjell fra tidligere år fikk Degnes dette året faktisk en velsmakende gave, i form av seier til egeneide Glennis Attack.

– Jeg har seks av mine ni siste bursdager på travbanen, i fjor var jeg på Momarken. Dette var faktisk første gang det har endt med seier, dette er en fin dato å vinne løp på, smilte et fornøyd bursdagsbarn på seremoniplass etter løpet.

John Arne Degnes, samboer med travtrener Jenny Thygesen, har feiret seks av sine ni siste bursdager på norske travbaner som oppasser. Onsdag kom den første seieren. Hesteguiden.com

Kusken imponert

Glennis Attack handlet han inn tidligere denne måneden, og i sin tredje start i regi samboerparet fra Sørlandet slo den speedige hoppa til med seier. Kusketalentet Bjørn Steine serverte Glennis Attack et perfekt løp i rygg på lederhesten, og da åpningen kom tidlig på oppløpet, skjøt den seks år gamle hoppa fart. I god tid før målpassering var seieren sikret, og Glennis Attack bokførte samtidig karrierens 11. seier på 1.14,3a/2100 meter.

– Hesten imponerte meg i dag, fortalte Stein etter løpet.

21-åringen kjenner hesten godt fra tiden hos tidligere trener Pål Buer, og var godt fornøyd med hvilken skikk Thygesen presenterte hoppa i. Treneren selv var overrasket over at Glennis Attack slo seg først.

– Ja, det var litt overraskende i og med at hun fikk seg en hard trøkk i løpet for bare en uke siden, bekreftet Thygesen.

Publisert 31. oktober 2019 09:48