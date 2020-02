Vant cricketturnering i Gimlehallen

Hisøy IL Cricket beseiret Kristiansand Cricket Club i en spennende finale i Gimlehallen.

Forbrødring mellom de to finalelagene Hisøy IL Cricket og Kristiansand Cricket Club. Foto: Privat

KRISTIANSAND: Sist lørdag ble Agder innendørs cricketturnering arrangert av Hisøy IL Cricket og Kristiansand Cricket Club, med støtte fra Norges Cricketforbund. Etter en spennende dag med cricket var det Hisøy som stakk av med seieren, etter å ha slått nettopp Kristiansand i finalen.

Tre lag à ni spillere deltok i turneringen: Hisøy IL, Kristiansand CC og Agder United. Alle lagene møtte hverandre i et innledende gruppespill, hvor Hisøy vant begge sine kamper. Kristiansand slo Agder United i den avgjørende gruppespillskampen, og tok seg dermed til finalen.

Finalen, som med sine 15 overs var noe lenger enn kampene i gruppespillet (12 overs) ble en oppvisning fra Hisøy i disiplinert bowling og konsentrert fielding. Hisøy vant finalen med 65 runs til Kristiansands 64, og brukte bare 3.5 overs på å klare target scoren. På veien mistet de kun to wickets.

Foto: Privat

Cricket har tradisjonelt sett vært en av de mest populære idrettene blant den delen av Norges befolkning som har røtter i det indiske subkontinentet. Selv om Oslo fremdeles er knutepunktet for cricketaktivitet i Norge, vokser cricket fram i flere deler av Norge, blant annet Agder. Primus motor for Agder innendørs cricketturnering, Sudhanshu Shekhar Pandey, har et brennende ønske om at cricketaktiviteten i Agder skal vokse ytterligere, spesielt blant barn og unge. En av de største utfordringene for cricket i regionen, er mangelen på en utendørsbane. Les mer om cricket i Agder her.

Ønsker du å starte med cricket? Finn kontaktinformasjon til din lokale klubb her.

Fakta Fakta cricket En av verdens aller største og mest populære idretter. Lagspill mellom to lag, med opptil 11 spillere på hvert lag. Cricket er et ballspill med balltre og ball. Spillet kan tilpasses alle aldersgrupper, spilleflater og nivåer. Balltreet kan være både av plast og tre. Cricket kan spilles både med tennisball, gummiball og hardball av lær. Cricket spilles tradisjonelt sett utendørs på en rund eller oval bane dekket av gress.