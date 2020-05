Birkenes-ildsjel ble hedret

En overrasket Dagfinn Birkenes fra Birkenes IL ble tirsdag hedret på sin 80-årsdag.

Dagfinn Birkenes med Birkenes-ordfører Gyro Heia i bakgrunnen. Foto: Thomas Salvesen

BIRKENES: Dagfinn er Ildsjelen med stor I, bautaen, banemesteren, spilleren, treneren, oppmannen og prosjektlederen, m.m. gjennom rundt 55 år og fortsatt har han mer å gi! En bestemt, men real kar som betyr mye for mange, og som også på sitt vis er en viktig lokal ungdoms- og integreringsarbeider. Vi er utrolig stolt over å ha en sånn ildsjel i våre rekker. Tusen takk for alt du gjør for barn og unge i Birkenes IL, Dagfinn!

Mange var møtt opp for å hedre Dagfinn Birkenes denne tirsdagen. Foto: Wenche Flaa Eieland

Det var gøy å overraske Dagfinn denne dagen. Etter et selskap hjemme ble han «lurt» med av dattera på en kjøretur til Birkenesparken. Der hadde nær 50 mennesker gjemt seg før de kom en intetanende Dagfinn i møte. Hadde det ikke vært for personbegrensninger grunnet koronapandemien, hadde det garantert møtt opp flere hundre for å hylle ham.

Dagfinn sier selv at det som gir ham mest glede er når det yrer av barn og unge som koser seg med aktivitet i parken. Ordfører Gyro Heia, leder i fotballgruppa Kjetil Aamlid, hovedsponsoren v/banksjef Harald Flaa og leder i Birkenes IL Salve Eieland holdt fine og varme taler til Dagfinn. Vi gratulerer en sann ildsjel med de 80!

Foto: Wenche Flaa Eieland

Dagfinn Birkenes i front og bak fra venstre: Kjetil Aamlid, Salve Eieland og Gyro Heia. Foto: Wenche Flaa Eieland