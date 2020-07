En Donn-legende er gått bort

Rolf Unneland vil bli sårt savnet av mange. I Donn har den tidligere keeperen legendestatus.

Rolf Unneland (14. oktober 1955-12. juli 2020) topper statistikken over spillere med flest A-kamper for FK Donn. Mellom 1980 og 1996 voktet han buret for de blåhvite 439 ganger. Her prøver Sven Otto Birkeland forgjeves å runde den lynkjappe sisteskansen i 1982. Foto: Arild Jakobsen

Egil Olsen

Søndag 12. juli fikk vi den sørgelige beskjeden om at Rolf Unneland er død, 64 år gammel. Han var født i Bergen 14. oktober 1955, og vokste opp på Steine i Gulen kommune i Sogn og Fjordane. Til Kristiansand kom han da hans mor, som hadde blitt enke, valgte å flytte til Sødal jula 1970. Med på flyttelasset var også Rolfs lillebror, Trond.

Rolf var altså 15 år gammel da familien gjorde sørlendinger av seg. Han gikk det siste halve året av ungdomsskolen på Oddemarka, før han begynte på maskin- og mekanikerlinjen på daværende Kristiansand Yrkesskole, der han tok bilmekaniker-utdannelse.

Læretida tilbrakte Rolf hos Rødland Auto, og ferdig utlært jobbet han på Ford, før han startet Kristiansand Bilverksted sammen med Terje Kvalnes i 1985. Da hadde han allerede vært gift med sin Mona i ni år og fått to barn, Hege (født 1976) og Rune (født 1979).

Rolf Unneland avbildet i forbindelse med 50-årsdagen. Foto: Knut Holt

Det er mange fra Kristiansand og omegn som har fått bilen sin reparert av Rolf Unneland, og som husker ham på den måten. Men de aller fleste husker ham som fotballkeeper, og da særlig fra de 16 sesongene i FK Donn, der han har fått legendestatus.

Startet som utespiller

Det var imidlertid ikke som keeper at Rolf startet sin lange fotball-karriere på seniornivå. De første fotballskoene slet han ut som utespiller i IK Våg. Rolf var uvanlig kjapp – noen mener han var like rask som lynvingen Ernest Asante, som spilte for IK Start i perioden 2011–2014.

Etter to sesonger i IK Våg valgte Rolf å bli med sin gode venn Arne Christian Gundersen til Sødal FK. Det var under Gundersens kyndige trenerledelse at Rolf tok på seg keeper-hansker for første gang. Men han ble fortsatt også brukt som spiss – en høyst uvanlig kombinasjon i norsk fotball.

I 1979 sa Gundersen ja til å bli spillende trener i Vindbjart, og med seg til Vennesla tok han også Rolf. De ble i nabokommunen i nord kun én sesong, men på de månedene rakk Rolf å bli veldig populær, både som keeper og menneske.

Da Gundersen i 1980 overtok som hovedtrener for FK Donn, tok han nok en gang med seg Rolf. Her tilbrakte Rolf 16 sesonger – til han la opp som 41-åring (!) i 1996. Han hadde da rukket å spille 439 A-kamper for lakksko-klubben. Med det topper han statistikken over spillere med flest A-kamper for FK Donn gjennom tidene.

Rolf Unneland etterlater seg kona Mona, to barn og fem barnebarn. Foto: Privat

Lynkjapp

Til å være keeper var ikke Rolf veldig høy, «bare» 180 centimeter. Men han hadde andre kvaliteter som gjorde ham til en så solid burvokter. Han var lynkjapp på streken, noe som gjorde at han reddet svært mange straffespark. Rolf var en av få som likte at Tom A. Schancke i 1987 fikk innført at straffespark skulle avgjøre uavgjorte kamper. Dessuten hadde han uvanlig store hender, skikkelige bilmekaniker-never.

Rolf var donner, men han hadde også en forkjærlighet for IK Start. Det var hos de gule og svarte han spilte old boys-fotball etter at Donn-karrieren var over. Mange mener han kunne spilt for Start tidlig på 1980-tallet, da klubben var blant de beste i landet. Så god var Rolf at han kunne utfordret både Roy Amundsen og Roald Rørheim.

Rolf Unneland var en litt beskjeden, stillfarende og vennlig mann som gjennom livet opparbeidet seg en stor venne- og bekjentskapskrets. Det er derfor svært mange som nå sørger over hans tidlige bortgang. Han etterlater seg kone, to barn og fem barnebarn (Benjamin, Emilie, Sebastian, Oliver og Madeleine), og ble gravlagt fra Oddernes kapell fredag 17. juli.