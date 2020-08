Fløy-duo sikret borteseier

Fløy vant lørdag 2-1 borte mot Bærum etter scoringer fra Matej Dekovic og Lasse Sigurdsen.

Lørdagens målscorere for Fløy: Matej Dekovic (t.v.) og Lasse Sigurdsen. Foto: Fløy IL

BÆRUM: Fløy møtte Bærum borte i steikende sol i Sandvika. Det var en revansjesugen Fløy-gjeng som ville reise seg etter tapet mot RBK 2 på mandag. Mats Holt, som ble hentet fra Eik-Tønsberg, var klar for sin debut i Fløy-drakta.

Trajkovics sine menn åpnet best med mye ballinnehav, uten at de store sjansene kom til. Men etter en drikkepause halvveis i omgangen skulle det bli flere målsjanser. Rett før halvtimen var spilt fikk Fløy frispark høyt oppe på Bærums banehalvdel. Heggi med sin fantastiske dødballfot fant Matej Dekovic i boksen som headet Fløy i ledelsen, 0-1.

Bortelaget fra øya skulle fortsette å jage scoringer og kom til et par store sjanser til. Dreshaj satte ballen i mål like før pause, men ble noe uforståelig avblåst for offside, til store protester fra Fløy-leiren. Kaptein Richardsen og keeper Knezovic hadde et sammenstøt etter en duell kne mot kne, der begge ble liggende. Dommer blåste deretter av til pause på stillingen 0-1.

Bærum var mer med etter hvilen, og utligningen kom etter 55 minutter. Bærum-spissen Kaasa ble spilt gjennom i bakrom og kom alene med keeper, 1-1.

Innbytter-scoring

Coach Trajkovic gjorde grep med en gang og byttet inn Lasse Sigurdsen og Kaj-Stian Apeland. Det skulle vise seg å være et genitrekk. For tre minutter seinere gikk Fløy igjen opp i ledelsen, da innbytter Sigurdsen smalt en volley kontant i mål. Klassescoring fra øygutten som vil bli savnet utover høsten, da han flytter utenbys grunnet studier.

Bærum forsøkte å presse på for utligning, men Fløy lå kompakt og fikk klarert det meste som kom. Gjestene satte videre innpå Anders Hella, og seinere den lovende øygutten Matias Grundetjern for å få inn friske bein mot slutten. Keeper Knezovic vartet opp med en kjemperedning med omtrent ti minutter igjen å spille, en skikkelig matchvinnerredning.

Tabellavansement

Dommer la til fem minutter grunnet en del bytter, men Fløy sto løpet ut og fikk med seg alle tre poengene i Bærum. Meget viktig borteseier, som sender Fløy opp på 6. plass.

Kommende serierunde får vi et skikkelig lokaloppgjør med besøk av Arendal på Arkicon Arena, lørdag 8. august kl. 16.00.

Fakta Kampfakta Bærum - Fløy 1-2 (0-1) 4. serierunde, Sandvika stadion 0-1: Dekovic (28), 1-1 Kaasa (56), 1-2 Sigurdsen (68) Fløy (4-3-3): Ante Knezovic - Jone Kleppa, Matej Dekovic, Mats Holt, Jørgen Richardsen (K) - Tobias Henanger, Henrik Andersen, Arent-Emil Hauge - Sebastian Fredriksen, Dardan Dreshaj, Christoffer Myhre Benk: Andreas Olsvoll, Mathias Grundetjern, Kristian Lien (lån fra IK Start), Ole Fredrik Thorsen, Sander Bergan, Kaj-Stian Apeland, Daniel Eikeland, Anders Hella, Lasse Sigurdsen.