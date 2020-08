Dobbelt norgesmestre i sandvolleyball

Max Fosselie fra Kristiansand og Jo Sunde fra Molde vant NM-gull både i U19- og U21-klassen i sandvolleyball.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Max Fosselie (f.v.), trener Alexandre Peres og Jo Sunde smiler bredt etter endt norgesmesterskap i Oslo. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Maiken Åreskjold Kristiansand Sandvolleyballklubb

OSLO: Max og Jo var førsteseedet i begge aldersklassene, og de innfridde favorittstempelet til fulle. Først ble det triumf i U19-klassen, dernest i U21-klassen.

– De gjennomførte begge norgesmesterskapene utelukkende med 2-0-seiere, det er imponerende av dem, sier trener Alexandre Peres.

En fornøyd Max Fosselie sier følgende:

– Jeg har trent godt og utviklet meg mye både fysisk og teknisk det siste året. Man kjenner på presset med å være førsteseedet, da er det ekstra gøy å levere. Som lag har vi trent mye sammen og deltatt på norgestourer, her er det høyt nivå og god motstand. Det har vært god oppkjøring til NM. Nå gleder jeg meg til landslagssamling mandag og satser på å få spille EM i september.

Elias Strandbu fra Tromsø (t.v.) og Even Stray Aas fra Kristiansand vant gull i U17-klassen. Foto: Privat

I U17-finalen for gutter ble det nok et gull til Kristiansand. Her var det Even Stray Aas fra Kristiansand og Elias Strandbu fra Tromsø som vant finalen 2–1, etter fire matchballer i det avgjørende tredjesettet. Elias er blitt omskolert fra inne- til utespiller i løpet av få uker og duoen imponerte med godt samspill og kjemping til siste ballveksling.

I U17-klassen for jenter vant Adine Fosselie og Elise Munkejord Pedersen fra Kristiansand Sandvolleyballklubb bronse i en aldersklasse med hele 45 lag (inkludert fem lag fra KSK). I U21-klassen for jenter ble det fjerdeplass til Lea Askeland og Rikke Jacobsen fra Kristiansand Sandvolleyballklubb.

Elias Strandbu (f.v.), Even Stray Aas, Elise Munkejord Pedersen, Adine Fosselie, Max Fosselie, Jo Sunde og trener Alexandre Peres. Foto: Privat

Samlet ble det tre gull, to sølv og to bronsemedaljer til Kristiansand i de fire aldersklassene U15, U17, U19 og U21.

– KSK som klubb har satset stort på sandvolleyball ved å bygge sandhall og hente trener fra Brasil. Det gir oss mulighet til å trene hele året. Sportslig sett ser vi at dette har gitt gode resultater, sier en strålende fornøyd KSK-leder, Tor Inge Askeland.

PS! Even Stray Aas og Adine Askeland (debutant) drar nå videre på aldersbestemt innendørslandslags samling.