Arendalitten Thomas Larsen (33) vant for en drøy uke siden VM-tittelen i grepsstyrke i minus 100-kilosklassen. Fra før har han sju VM-gull i enkeltøvelser og tre EM-titler.

Verdensmester i grepsstyrke

Årets VM gikk riktig bra for de to representantene fra Arendal. Både Hilde Holtebu og jeg gikk til topps.

UTØVERBLOGG: Fredag 4. oktober reiste jeg til Lahti i Finland sammen med Arendal-bosatte Hilde Holtebu, for å delta på VM i grep. VM har blitt arrangert av Jyrki Rantanen (WHEA) siden 2015. Alle som deltar må signere en antidopingkontrakt med WADA minst tre måneder før VM. Nordmenn og finner må kvalifisere seg gjennom nasjonale mesterskap. De tre beste i hver vektklasse blir invitert.

Oppkjøringa til VM var litt halvveis etter fem konkurranser siden mars, samt NM i håndbak. I tilleg var det en konkurranse i USA i forrige måned som var mitt hovedmål i år. Derfor valgte jeg å ta det rolig den siste uka for å få litt overskudd. Vi måtte til Hämeenlinna en times tid unna Lahti for å få veid oss inn, hvis vi ønsket å veie inn dagen før. Jeg veide inn på 99,85 kg fullt påkledd og med lommene fulle.

God start

Lørdagen kom plutselig etter en natt med lite søvn og vi reiste inn til Nordic fitness expo 15 minutters gange unna hotellet. Første øvelse var en rolling thunder medley. 65,80 og 95 kg skulle løftes til lockout og nedsignal på kortest mulig tid med noen meter med løping før og etter. Jeg var sist ut i -100 kilosklassen og ingen hadde greid den siste vekta på 95 kg.

Jeg hadde ikke sjekket om alt var gjort klart og måtte derfor rette på karabinkrokene på alle håndtakene før jeg kunne løfte. Det gikk lett og jeg fullførte medleyen på under 20 sekunder. Da ble det seier i første øvelsen. I åpen klasse var det to som løftet 95 kg. De hadde tyngre vekter i medleyen (80 eller 85,95 og 105 kg) og én mann løftet alle vektene.

Andre øvelse var ironmind hub. Vi hadde fire forsøk á ett minutt. I og med at det er nye regler på ironmind-utstyret (utstyret skal tørkes av med en tørr klut/tørt håndkle før første løft og etter hvert løft), blir friksjonen i utstyret alt fra litt dårligere til vesentlig dårligere. Huben kjentes ikke så gal ut heldigvis og jeg gamblet litt på siste løftet og høynet fra 30 til 35 kg. Fem kg er mye på denne øvelsen.

35 kg er det beste jeg har i konkurranse med ironmind hub og strikte regler. I tillegg til de nye reglene var det heller ikke lov med en del alternative teknikker som ellers er tillatt. Det ble førsteplass i denne øvelsen også. Andremann løftet 32,5 kg. Jeg ble slått av vinneren i åpen klasse som løftet 37.5 kg, han har verdensrekorden på øvelsen.

Arendal-bosatte Hilde Holtebu ble også verdensmester og hun vant øvelsen Ironmind little big horn med ny norsk rekord på 62,5 kg. Dette er åpningsløftet på 55 kg. Strongsanteri

Neste øvelse var Ironmind horn. Jeg gikk inn på en sikker vekt på 90 kg. Og endte opp med et løft på 100 kg. Jeg følte jeg hadde mer inne, men fikk ikke teknikken til å stemme. Jeg vant øvelsen i min klasse og ble kun slått av én mann i åpen klasse.

Taktisk smart

Nest siste øvelse var 60 mm axel markløft med dobbelt overhåndsgrep. I denne øvelsen er det kun ironmind axel som teller og dette var en annen type. I tillegg hadde jeg allerede vunnet øvelsen i min klasse om jeg klarte inngangsvekta. Derfor valgte jeg å stå over mine tre resterende forsøk og ble stående med et lett løft på 159 kg.

Da var det klart for siste øvelse som var silver bullet (SB) og her kunne en velge mellom å utføre øvelsen med en captains of crush (CoC) nr. 3 eller 4. Jeg går alltid for nr. 4. Det ble bare tre sekunder, men jeg var den eneste i min klasse som greide øvelsen med CoC nr. 4. Jeg ble slått av de to beste i åpen klasse som greide seks og sju sekunder.

VM-deltakerne samlet. Strongsanteri

Jeg vant alle fem øvelsene i -100 kilosklassen og er fornøyd med resultatene med tanke på oppkjøringa. Dette er samme VM som Eirik Bruun Ingebretsen vant i 2015 og 2016. Jeg ble nr. 2 i 2016 og nr. 2 i 2017. Dette er første året jeg ikke har deltatt i åpen klasse.

Pallen i minus 100-kilosklassen for menn. Strongsanteri

Imponerende fremgang

Hilde Holtebu har trent grep i ett år nå og var med på sin 6. konkurranse denne helga. Hun har vunnet alle utenom den første og alle i åpen klasse etter en måned med trening. Vi har vært i Sverige, Finland og USA tidligere. Nå vant hun VM i åpen klasse. Av de fem øvelsene vant hun hub, horn, 40 mm axel og SB. To nordmenn til Finland og to VM-gull. Neste konkurranse er Inernational King Kong grip challenge 26. oktober i Arendal. Det blir muligens siste konkurranse for i år.

Hvis noen er nysgjerrige og har lyst til å prøve seg på en grepstrening er det bare å ta kontakt. Vi arrangerer NM 1. februar 2020 i Arendal. Det er en fin anledning til å komme å se eller for å delta.

