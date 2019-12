Kristiansandbosatte Ásta Harðardóttir (59) trener regelmessig på helsestudio og føler at hun har fått livet tilbake etter påvist hjernesvulst for 3,5 år siden. Foto: Privat

Utslitt av hjernetrøtthet: Tre års kamp er over

Fra å være sengeliggende nærmest døgnet rundt er jeg endelig tilbake i full jobb og kan trene med stadig større kraft.

Ásta Harðardóttir

16. juli 2016. Jeg åpner øynene og ser meg rundt. Jeg ligger på intensiven på sykehuset, tilkoblet en monitor. Hva gjør jeg her? En sykepleier kommer for å sjekke min tilstand. «Du kom hit med ambulanse som naboene din tilkalte. Det har vært tatt en MR som viste hjernesvulst». Jeg ble liggende og tenke: Dette blir en stor utfordring å komme seg igjennom.

Fra første dag bestemte jeg meg for å være offensiv og optimistisk. Da jeg kom hjem, var jeg uendelig trøtt, og hadde en følelse som kanskje kan sammenlignes med å være lam. Jeg ville bare ligge, hvile og sove. Jeg hdde også fått antiepileptiske medisiner som gjorde meg enda trøttere, og jeg ventet på operasjon til høsten.

Jeg sa til meg selv: Ásta, dette går ikke an, du må komme deg på beina og ut av senga. Det blir ikke noe muskulatur igjen hvis du bare ligger, hviler og sover. Jeg ville strekke meg litt lenger enn jeg egentlig kunne. Så jeg tvang meg til å begynne med korte gåturer.

Jeg ville bare ligge, hvile og sove.

Operasjon

14. september 2016 var det operasjon på Rikshospitalet i Oslo. En godartet svulst ble fjernet, men legen kunne ikke svare på når jeg kunne komme tilbake i jobb. Etter hvert prøvde jeg å arbeide i en stillingsbrøk på 10–20 prosent, høyere innsats enn det resulterte intens hodepine. Senga ble igjen redningen, og jeg tilbrakte store deler av døgnet i den. Jeg fikk motivasjon fra mine sønner, som trener og jogger regelmessig, samt tv-serien om Team Ingebrigtsen.

Kristiansandbosatte Ásta Harðardóttir (59) trener regelmessig på helsestudio og føler hun har fått livet tilbake etter påvist hjernesvulst for 3,5 år siden. Foto: Privat

Jeg bestemte meg for å legge inn egne treningsøkter i hverdagen. Gåturer ble til joggeturer, samt litt mer aktivitet gjennom dagen til å oppnå økt utholdenhet. Jeg ble imidlertid regelmessig dårligere igjen. Det var som en karusell med to skritt fram og ett-fire skritt tilbake.

I april 2017 startet jeg mitt opphold på Sunnaas sykehus, som er landets største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin for pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade. De første døgnene lå jeg mye i senga i mørke og stillhet. Personalet var imidlertid strålende, og min ergoterapeut var særdeles dyktig. Hun hjalp meg å legge inn regelmessig hvile, samt å planlegge og dele opp oppgaver i mindre enheter samt å øke forutsigbarheten i hverdagen, slik at jeg ikke skulle bli så tom for energi som tidligere.

Det var som en karusell med to skritt fram og ett-fire skritt tilbake.

Foto: Privat

Denne planleggingen ble nøkkelen til å få helsa tilbake igjen. Det gikk veldig sakte, men det gikk fremover. Jeg visste ikke at dette var løsningen før jeg kom til Sunnaas. Jeg trodde at jeg måtte «skjerpe» meg, og dermed endte det regelmessig med en smell og ytterligere hjernetrøtthet.

Her får Ásta instruksjoner av personlig trener Christer Hagerup Nilssen. Foto: Privat

Stadig, gradvis fremgang

Etter et månedslangt opphold var formen min noe bedre. Jeg hvilte, jeg jogget, jobbet 20 prosent og etter hvert, men nå mer bevist, fortsatte jeg med å utfordre meg selv. Jeg hadde mot høsten oppnådd overskudd til å kunne ta bussen ned til byen uten å bli helt utmattet.

Jeg hadde mot høsten oppnådd overskudd til å kunne ta bussen ned til byen uten å bli helt utmattet.

I november 2017 kjøpte jeg abonnement på et treningsstudio og begynte veldig sakte med styrketrening på egen hånd og økte arbeidsinnsatsen til 30 prosent. I februar 2018 var jeg oppe i 40 prosent, og det nærmet seg også avslutning på timer hos fysioterapeut. I juni hadde jeg mine første timer med en personlig trener, og det skulle vise seg å være en klok investering.

Her får Ásta instruksjoner av personlig trener Christer Hagerup Nilssen. Foto: Privat

I begynnelsen var jeg så svak at jeg måtte dele opp seks sit-ups i tre serier med to repetisjoner. Sakte gikk «teskje-treningen» over til «matskje-trening», der jeg klarte flere repetisjoner og økt belastning, men fortsatt med oppdeling. Høsten 2019 var jeg endelig friskmeldt og tilbake i full jobb, godt over tre år etter at jeg ble akuttinnlagt på sykehuset.

I begynnelsen var jeg så svak at jeg måtte dele opp seks sit-ups i tre serier med to repetisjoner.

Jeg har svært mange å takke for dette - min mann Bjørn, min arbeidsgiver, mine venninner Helga, Bjørg og Anna Maria og min hund Orka som fikk meg ut av huset slik at jeg ble funnet av naboene den dagen for 3,5 år siden. Mine sønner, som fortalte meg om jogge-appen, ga meg mine støydempende hodetelefoner og heiet på meg hele veien. Team Ingebrigtsen, som inspirerte meg via tv-skjermen med sitt liv, personalgruppa på Sunnaas og ikke minst min personlige trener Christer, som har og legger fortsatt opp skreddersydd program som tar hensyn til min tilstand.

Har fått livet mitt tilbake igjen

Nå gleder jeg meg til jul! Dette året vil jeg ha overskudd og krefter til å gå i det idylliske sentrum i Kristiansand og nyte. Se på lysene, kose meg med kaffe eller kakao. Jeg kan høre på musikken ute i byen uten mine støydempende hodetelefoner. Og jeg kan begynne å leve som «friskmeldt», innenfor begrensningen til mitt «batteri».

Nå gleder jeg meg til jul!

Fakta Definisjoner: Fatigue, eller hjernetrøtthet, rammer 50-70 prosent av dem som har hatt hjerneslag eller traumatisk hjerneskade. Det kjennetegnes ved energitomhet og utmattelse, og det skal liten fysisk eller mental anstrengelse til før personen blir utmattet. Etter en hjerneskade jobber hjernen tyngre og hardere for å kompensere for skaden. Det kan føre til at personene som er motivert for å være aktive, likevel har vansker med å starte eller opprettholde daglige aktiviteter. Mange kan oppfatte seg selv, eller bli oppfattet, som late og tiltaksløse. Batteri: mye brukt som metafor for hva som skjer ved hjernetrøtthet og kan sammenliknes med en el-bils behov for ladestasjon.

