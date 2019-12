Øystein Tjomsland rundet av et jubelår som travtrener med å servere tre vinnere på hjemmebane. T.h. stallmann Per Vetle Kals, oppasser på topphester blant annet som Lesja Odin og Grisle Odin G.L. Foto: Hesteguiden.com

Tjomsland-trippel på årets siste løpsdag

Brødrene Øystein og Vidar Tjomsland markerte hvert sitt championat i Travparken med å sørge for ikke mindre enn tre stallseire under årets siste løpsdag.

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt Sørlandets Travpark

KRISTIANSAND: Søgne-brødrene Øystein og Vidar Tjomsland kunne søndag kveld motta hver sin pokal som det synlige bevis på at de ble championer i henholdsvis trener- og stallansattkategorien på Sørlandets Travpark i 2019. For å understreke hvilket strålende år de har hatt, sørget de to for til sammen tre seire for sine stallhester under årets siste løpsdag i Travparken.

Langlands Odin tok årets sjuende seier da han nedkjempet favoritten Wellek og sikret stallmannschampionatet for Vidar Tjomsland. Foto: Hesteguiden.com

Vidar serverte familiehesten Langlands Odin et perfekt løp underveis, og den vakre røde kaldblodsvallaken svarte med å spurte inn til sikker seier på den svært sterke vinnertida 1.24,5/2180 meter. På seremoniplass i restauranten etter løpet kunne 36-åringen sammen med sin bror Simon ta imot publikums hyllest.

– Langlands Odin betyr svært mye for familien vår. Han er på mange måter limet som holder oss litt ekstra sammen og skaper så mange minner, fortalte eldstebror Tjomsland.

Øystein avsluttet dagen kruttsterkt med to strake seiersløp. Med Royal Winner viste 48-åringen at han, i tillegg til å være en av landets ypperste travtrenere, også er i toppklasse i sulkysetet. Den sørlandske stortreneren gjorde alle de taktisk riktige vurderingene som var mulig under løpets gang, og da Royal Winner fikk spille ut speeden sin 500 meter fra mål var konkurrentene sjanseløse. Til mål kom hesten, som eies av Morten Simon Moe og Rune H. Eriksen, på 1.15,1/2160 meter.

Royal Winner var hellekker i sitt seiersløp for Øystein Tjomsland, og sørget for jubel for eierne Morten Simon Moe og Rune H. Eriksen som var på plass i Travparken for å følge sin hest. Foto: Hesteguiden.com

Tjomsland-trippelen ble fullbyrdet da ubeseirede Grisleprinsen G.L. rundet av året med sin tredje strake seier fra debuten i årets siste løp i Travparken. Talentet fikk kamp av stallvenninnen Sjøstjerna oppunder mål, men svarte opp på flott vis og vant på 1.30,4/2160 meter.

Jenny Thygesens Special Edition tok sin første seier siden september 2018 da hun overrasket de fleste med et kruttsterkt seiersløp. Foto: Hesteguiden.com

Dagens store positive overraskelse var Jenny Thygesens Special Edition. Hoppa, som Thygesen selv eier og har oppdrettet, hadde ikke vunnet løp siden i september 2018 da hun sammen med Dag-Sveinung Dalen sto for en kruttsterk prestasjon på hjemmebane. Special Edition ble sendt framover og fikk overta teten 1300 meter fra mål, og siden så ikke ekvipasjen seg tilbake. I flott stil krysset sørlandshesten mållinjen først på 1.18,2a/2140 meter.

– Det er slike opplevelser som dette, de overraskende, som motiverer meg i jobben min, fortalte Dalen på seremoniplass. 29-åringen fra Tyristrand blir nummer to på kuskestatistikken i Norge i 2019 etter å ha levert karrierens sterkeste sesong i sulkysetet med hele 187 seire så langt. Få, om noen andre norske kusker, tilbakelegger like mange mil på reisefot for å kjøre travløp som den ydmyke Buskerud-kusken.

Til tross for fire måneders løpspause var det ingenting å si på formen til Grimstad-hesten Champs Elysees. Sammen med Johan Kringeland Eriksen var 4-åringen i en klasse for seg. Foto: Hesteguiden.com

Comebacket etter fire måneders løpspause ble en parademarsj for Grimstad-hesten Champs Elysees. Johan Kringeland Eriksen satte for alvor fart fra køen rundt den siste svingen, og i et lite jafs hadde Champs Elysees tatt igjen forspranget til favoritten Thai Swagger og forsvant siden bare ifra resten av feltet på lette føtter. Hesten, som eies av Tom og Karina Helgesen, vant på 1.17,2/2140 meter.

– Jeg ser fram til 2020, jeg har noen spennende unghester på stallen som jeg gleder meg til å vise fram, fortalte en fornøyd vinnerkusk etter løpet.

Iasi sørget før Geir Mikkelsens stallseier nummer 26 i 2019 da han vant under årets siste løpsdag i Travparken. Foto: Hesteguiden.com

Geir Mikkelsens enorme stallform ser ikke ut til å ha noen ende. Bak Iasi fikk 48-åringen sin 55. seier på året, og inntrykket den tyskfødte vallaken ga i seiersløpet var strålende. Mikkelsen trengte ikke å legge inn "ekstragiret" med å dra ned skylappene foran hestens øyne, og med full spenst i steget kom Iasi til mål på 1.16,0a/2140 meter. Totalt i 2019 har Mikkelsens stallhester vunnet 26 av 169 løp, noe som gir en flott seiersprosent på over 15.

16. desember 2019