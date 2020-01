Dobbeltseier til Våg

Våg fikk en pangstart på det nye året med seier i begge helgas kamper.

Glade Våg-spillere etter helgas kamper mor henholdsvis Ålgård (seier 26-25) og Nærbø (seier 35–26) i Rogaland. Bak fra venstre: Martine Kårigstad Andersen, Tuva Føreland, Ine Tjomsaas Markussen, Tuva Lilleås, Iben Andås og Lise Hag Tellefsen. Foran fra venstre: Veriana Veliqi, Benedicte Udjus, Mathilde Flo Hjetland, Odine Jensen og Jenny Nguyen Mai. Foto: IK Våg Håndball

Martine Kårigstad Andersen Våg Damelag

Denne helgen reiste Vågs damelag med 22 spillere til Stavanger for å spille kamper i 2. og 3. divisjon. Ferien er over, og vi var klare for å vise oss fra vår beste side. I 2. divisjon skulle vi igjen måle krefter med Ålgård, og Ålgård ville hevne sitt ettmålstap fra Karusshallen i høst. De stilte denne gangen med flere spillere fra sitt førstedivisjonslag, og vi var spente før kampstart.

I starten av kampen var det jevnt, men vi gjorde mye feil i angrep og fikk enkle kontringsmål imot på slutten av første omgang. En periode lå vi under med seks mål, og til pause lå vi under 14–9. Trenerne våre sa i pausen at vi skulle fortsette det gode forsvarsspillet, men luke bort de tekniske feilene i angrep. Akkurat det klarte vi, og knappet sakte, men sikkert inn på Ålgård sin ledelse. Ålgård satte frimerke hele andreomgangen, og for å sitere Kopperud fra «Side om side»: -Det er det dummeste man kan gjøre.

Vi scoret fra alle posisjoner og gjorde ikke lenger de dumme feilene. Etter 25 minutter av andreomgang sto det likt, 23-23, men igjen slapp vi motstanderen til, og to minutter før slutt lå vi under med to mål. Ingen hadde imidlertid gitt opp, og vi vant ballen raskt med vårt offensive forsvar. To sekunder før slutt dro Veriana Veliqi fram et underarmsskudd man sjeldent har sett maken til, og ballen føk opp i nettaket i motsatt kryss. Igjen klarte vi å dra i land seieren i sluttsekundene, vi ledet kun én gang i hele kampen og det var da sluttsignalet gikk.

Vågs damelag mot Ålgård, inkludert antall scoringer og utvisninger. Foto: Skjermdump fra handball.no

Selv om vi rotet i angrep i førsteomgangen, tar vi med oss at vi holdt oppe konsentrasjonen i forsvar hele kampen, og avgjør en jevn kamp til vår fordel. Dette var en seier som virkelig smakte godt, og hele troppen var i strålende humør på hotellet lørdag kveld.

Søndag spilte vi mot Nærbø. Der var kamputviklingen totalt annerledes. Vi startet helt elendig i forsvar, men scoret masse mål. Vi hadde hele tiden initiativet i kampen, men klarte ikke å dra ifra. Vi gikk til pause med tomålsledelse, 18–16. I pausen ble vi enige om å sette forsvaret skikkelig, og det klarte vi. De neste ti minuttene slapp vi kun inn ett mål, forsvaret satt og målvakt Benedicte Udjus fikk en hånd på den ene ballen etter den andre. Kampen var i realiteten avgjort midtveis i andreomgang.

Vi ble litt slitne på slutten, og merket at lørdagens kamp satt godt i kroppen. Likevel vant vi en komfortabel 35-26-seier. Vi er godt fornøyd med å ta med oss hjem fire poeng i 2. divisjon fra to tøffe kamper i helgen. Vi ser at selv om vi har skader på sentrale spillere så er det nå mange som tar ansvar, og det gir resultater. Etter 15 kamper ligger vi på andreplass i avdelingen vår, med like mange poeng som serieleder Randesund (som har spilt 14 kamper).

Vågs damelag mot Nærbø inkludert antall scoringer og utvisninger. Foto: Skjermdump fra handball.no

I tillegg til de to 2. divisjonskampene hadde vi også to kamper i 3. divisjon. Det medførte en uavgjort mot Sandnes, 24-24, og en svært sterk seier mot Staal, 23–34. Det som er spesielt gledelig er at det er våre yngste spillere fra Våg jenter 16 som var hovedbidragsyterne til de poengene. Til sammen sju spillere fra J16-laget spilte 2. og 3. divisjon denne helgen, og de yngste spillerne er blitt godt kjent med de eldre spillerne. Denne helgen føltes som en perfekt teambuildingstur for Våg, og vi ser at vi har mye å bygge videre på i tiden som kommer.

