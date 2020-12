ØIF med årsbeste i toppkampen

ØIF Arendal vant fortjent 28-20 i onsdagens seriekamp mot Bækkelaget.

ØIF Arendal beholdt andreplassen i eliteserien etter seieren mot Bækkelaget i Sør Amfi. Foto: May Elin Aunli

ARENDAL: Starten av kampen var preget av godt forsvarsspill begge veier. ØIF Arendal vekslet mellom 6-0- og 5-1-forsvar mot Bækkelagets 6-0. En kan trygt si at begge lag fikk lite tid til å avslutte. Allerede etter de første åtte minuttene hadde diverse skudd fra sentrale skyttere gått i tverrliggeren, stolpen, over, utenfor og i kassen ved flere anledninger. Det var rett og slett et meget innholdsrik start med høyt tempo.

Det følger også med Josip Vidovic fikk en tidlig advarsel og det kom også en to minutters på Eirik Heia Pedersen. Olaf Ritcher Hoffstad fikk etter hvert også en tidlig advarsel. Men vi velger å se på det som et svar på effektivt og godt forsvarsspill.

Godt målvaktsspill

Hjemmelaget kjørte på og fikk seg tidlig en solid ledelse med mange mål. I det 22. minutt sto det 13-8 på tavlen, et resultat som gjenspeilte kampen godt. Det var også gøy å se at forsvaret satt og at målvakt Kristijan Jurisic tok mye av det som kom hans vei.

Dessverre falt tempoet litt mot slutten av 1. omgang og Bækkelaget begynte å henge noe mer med. 2. omgang startet litt tyngre for vertene enn den første og Bækkelaget åpnet best de første minuttene. Det gikk ikke lang tid før ØIF Arendal skrudde på turboen igjen og kjørte over gjestene fra Nordstrand. Time outen kom riktig nok hurtig denne gangen også fra Jørgen Laug på Bækkelagets benk.

Rullering funket godt

Selv om hjemmelaget stadig var det førende laget, fant Marinko Kurtovic og Kristian Berndtsson noe som de ønsket å rette på. Så også ØIF Arendal tok «en tidlig» time out i 2. omgang. Helt nøyaktig sa kuben 15 minutter inn til stillingen 23-16 til Kurtovics menn.

Linjespiller Laurits Mo Rannekleiv var kampens toppscorer med åtte mål på ti forsøk. Foto: May Elin Aunli

ØIF Arendal fortsatte å styre kampen, og det var ingen tvil om at det var våre gutter som ville vinne, spørsmålet var bare med hvor mye. Til sist så skulle det stå 28-20 på kuben, i en seier som vi må tørre å påstå var årsbeste for ØIF Arendal. Det var moro å se at rulleringen av troppen fungerte så godt som den gjorde og tilsvarende gøy å se effektive Laurits Mo Rannekleiv på linja og Olaf Ritcher Hoffstad på kant. Vi må også få skryte litt av en flott flyver fra Josip Vidovic, og ikke minst av Kristijan Jurisic, som hadde en svært god kamp med nesten 50 i redningsprosent.

ØIF Arendal er fortsatt på andreplass i eliteserien, à poeng med serieleder Elverum, som riktignok har spilt to færre kamper.

Fakta Kampfakta ØIF Arendal-Bækkelaget Håndball Elite 28-20 (17-12) Eliteserien håndball menn ØIF Arendal: Kristijan Jurisic, Josip Vidovic 5, Jakob Falk Lorentzen, Richard Harry Marc Lindström 2, Kristian Rammel, Sondre Paulsen 2, Jørg William Fiala Gjermundnes 1, André Bergsholm Kristensen, Eirik Heia Pedersen 1, Laurits Mo Rannekleiv 8, Olaf Richter Hoffstad 6, Hermann Gjekstad, Lars Haubro Jakobsen, Hermann Gabriel Ranneberg Vildalen, Fredrik Urquizo Venemyr, Sander Løvlie Simonsen 3.