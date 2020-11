Randesund ble kretsmester med stil

En runde før slutt kunne Randesund G14 innkassere kretsmesterskapet med 7-2-seier hjemme på Sukkevann mot tabelltoer Donn.

Randesund G14. Bak fra venstre: Trener Bjørn Stephansen, Aloniab Mulugeta Elfu, Benedikt Thormodsson, Jonas Tandberg Myhrstad, Mats Vårdal, Benjamin Konnestad Nordal, Melvin Kivle Westergren og trener Blagoje Savic. Foran fra venstre: Herman Alsted Amundsen, Daniel Bjørnholmen-Graham, Thomas Rødland Kristensen, William Liodden, Marius Nordal, Fredrik Stephansen, Dimitrije Savic og Herman Seierstad Johnsen. Helt fremst ligger fra venstre Rawan Riad Chamseddin og Lukas Bjørnholmen-Graham. Ikke på bildet: Jørgen Glad, Mads Mjåvatn-Drivdal, Per Sikveland Johnsen, Maya Tveiten Henriksen og Maria Vang. Foto: Privat

Bjørn Stephansen Randesund IL

KRISTIANSAND: Etter seieren kunne gutta feire et velfortjent kretsmesterskap med fyrverkeri og seiersdans.

Gruppa har bestått av 16 faste spillere, hvor vi har hospitert tre-seks spillere fra 14-2 og 14-3 på noen treninger gjennom hele året. Spillerne har jobbet hardt og det viser seg at gir resultater. Det er den jobben spillerne har lagt ned fra første trening i vinter og fram til i dag som har vært utslagsgivende. Alle spillere skal ha skryt for den jobben som har blitt lagt ned gjennom hele året. Positive gutter som oppmuntre hverandre og som viser fair play i kamper og treninger.

På treningsfeltet har vi jobbet med tempo i spillet, trygghet med ball i laget og offensive samhandlinger. Da er det gledelig å se at vi produserer mange sjanser og scoret mye mål i kampene våre.

I kampsesongen har vi prestert jevnt godt, med stigende formkurve. Fokuset har hele tiden vært på den neste treningen og den neste kampen. Spillerne har hatt en utrolig bra tilstedeværelse og lært seg at det eneste som gjelder er å ta en kamp av gangen.

Trenerteamet er takknemlige og stolte over å få være trenere for disse guttene og er sikker på at de neste årene blir spennende for dem.

Gratulerer så mye til gutta med velfortjent kretsmesterskap.

Vi ønsker å takke alle trenere og spillere i G14-serien for årets sesong. Det har vært mange spennende og jevne kamper, og sammen har vi skapt gode opplevelser og minner.