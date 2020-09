Randesund med nytt tap

Hjemmedebuten i 1. divisjon gikk ikke som vi ønsket, og det endte med tap mot Bærum Topphåndball.

Randesund tapte onsdag sin andre strake kamp i årets 1. divisjon, denne gang 23–32 mot Bærum Topphåndball. Bak fra venstre: Emil Martinovic, Fredrik Walderhaug, Anne Charlotte Rosenvold, Kristine Thomassen, Mina Gregersen, Hanne Andve og Mass Berg Johansen. Midten fra venstre: Jørg Are Gjermundnes, Ingrid Vehusheia, Helene Isachsen, Sofia Skillhammer, Ingvild Westersjø, Anne Linn Eriksen, Emile Hopland og Hildegunn Byklum. Foran fra venstre: Camilla Hennig-Olsen, Ine Lindgren, Elisabeth Rosenvold, Ida Gabrielsen, Mari Egeland, Hanne Byklum og Vilde Strandli. Foto: Frank Fosse Foto: Frank Fosse

KRISTIANSAND: Onsdag 16. september var det klart for Randesund-damenes første hjemmekamp i årets 1. divisjon-sesong. Vi var klar for å vise bedre takter enn søndagens kamp mot Gjerpen, men Bærum Topphåndball ble hakket for store i Sukkevannhallen.

Bortelaget startet kampen i et høyt tempo, og vi slet med å holde følge. I angrep

gjorde vi noen enkle pasnings- og skuddfeil, som førte til at gjestene ledet 6–1 etter ti minutter. Vi hadde også noen angrep hvor vi spilte ballen veldig bra, men slet med å få ballen i mål bak Bærums keeper. Bakover sto vi med mye rom, og spillerne fra Bærum fortsatte å spille seg til gode sjanser samtidig som de stengte bakover.

Hentet inn noen mål

Vi gikk til pause på resultatet 8-16 i favør gjestene. Det var vi ikke fornøyd med,

og bestemte oss for å gå ut og krige mer i duellene. Etter hvilen hadde vi en annen innstilling på banen, og vi kjempet godt sammen. Vi fikk flere taklinger, jobbet for hverandre og satte ballen i mål. Etter ti minutter i 2. omgang hadde vi hentet inn noen mål og stillingen var 14-20 til Bærum.

Derifra fortsatte Bærum slik de gjorde før pausen, og rykket enda mer ifra oss. Da

dommeren blåste av kampen sto det 23-32-seier til Bærum Topphåndball.

Etter kampen ble vi enig om at vi skal fortsette å legge ned det harde arbeidet vi gjør på trening og at stigningskurven skal bli bratt. Vi er et ungt lag, men fortsetter vi å jobbe videre med å satse hardere i rom, minske de enkle feilene, og jobbe knallhardt sammen, er det ikke lenge til vi tar poeng i 1. divisjon.

Randesund-statistikk etter onsdagens kamp. Foto: Skjermdump fra handball.no

Blir hardt straffet

Vår beste spiller ble høyrekant Ingrid Vehusheia med sju mål. Hun sier følgende om kampen:

– Det er bare å innse at Bærum leverte en langt bedre kamp enn oss. Vi spiller nå på et nivå opp fra i fjor, og det er langt tøffere motstandere, som straffer oss langt hardere enn vi ble straffet i fjor. Vi får bare rett og slett jobbe framover som lag. Ta med oss de periodene vi spiller bra videre og forbedre de periodene det stopper opp. Så kommer vi sterkere tilbake!

Nå venter det en god treningsuke før vi møter Vipers i NM-kamp kommende onsdag. Kommende seriekamp er 27. september borte mot Charlottenlund, og vi skal ta med de gode periodene inn i den kampen og er klare for å kjempe om to poeng.