United har alltid vært Best – for meg

George Best er den eneste årsaken til at jeg ble en særdeles stolt Manchester United-fan for 51 år siden.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kristiansanderen Egil Olsen (61: – At jeg ikke traff George Best da jeg hadde muligheten en oktober-lørdag i 1977, plager meg ennå. Foto: Privat

Brukergenerert innhold

Egil Olsen

George er den tøffeste, modigste, stiligste og beste spilleren som noen gang har opptrådt på en fotballbane. Det er basta og totalt udiskutabelt!

Jeg husker ennå godt når og hvor jeg leste min første artikkel om George, og «forelsket» meg: Det var i ukebladet NÅ sommeren 1969, da jeg var ti år. Med sitt lange, mørke hår og skjegg var George drittøff der han satt på en stabel av bukser i en av sine butikker i Manchester. Jeg visste da at hans klubb er min klubb forever!

To magiske mål

Jeg husker også utmerket godt første gang jeg så George spille på norsk TV. Det var lørdag 20. mars 1971: Stoke-Manchester United i tippekamp fra Victoria Ground. Jeg hadde gledet meg i halvannet år til å se ham i en hel kamp, ikke bare et glimt helt på slutten av Sportsrevyen på søndagskvelden.

Og George skuffet ikke!

I sesongen 1967-68 scoret George Best 28 mål og ble kåret til Årets spiller både i England og i Europa. Foto: Peter Kemp/AP

United spilte i blått for anledningen, grått hjemme hos oss på Mosby, som ikke hadde farge-TV, og George scoret to fantastiske mål i 1. omgang. Først løp han fra hele Stoke-forsvaret og skjøt i nettaket fra svært skrå vinkel, med venstrebeinet.

Så la han ballen i åpent mål etter ei finte som fikk den legendariske, engelske landslagskeeperen Gordon Banks på fua, som vi sier på Sørlandet. Det gikk så fort at jeg er usikker på om Banks skjønte hva som hadde skjedd før han så at ballen lå i nettet.

Det var et magisk mål av en magisk fotballspiller, som da brukte høyrebeinet.



Angrer fortsatt, etter 43 år

Det er ikke veldig mye jeg angrer på i mitt 61-årige liv. Men at jeg ikke traff George da jeg hadde muligheten en oktober-lørdag i 1977, plager meg ennå.

Vi var på kulturreise med gymnasklassen til London, og min gode kamerat Per Ove Tønnessen og jeg dro alene til Craven Cottage for å se oppgjøret mellom Fulham og Orient. Vi visste at George spilte for Fulham, og vi fikk lov å dra dersom vi kunne love å være tilbake hos resten av klassen kl. 18.00.

Et av mange kjente George Best-sitater.

DET angrer jeg i dag på at vi ikke blåste i. Vi ble vitner til en fotballopplevelse helt utenom det vanlige. Med sin enorme fart, unike balanse og magiske teknikk var George suverent Best på banen. Bak oss på tribunen satt noen tilårskomne damer og skrek «Come on, Georgie. Fuck them, Georgie. Cut their legs off, Georgie».

Jeg glemmer det aldri.



Respekt for læreren

Det er det som skjedde etter kampen som fortsatt plager meg. For DA skulle vi selvsagt ha ventet på George utenfor garderoben, snakket med ham og fått autografen hans. Men vi hadde så stor respekt for vår kjære lærer, Jan Berg, og hoppet i stedet på T-banetoget på Putney Bridge Station for å rekke det vi hadde lovet ham.

Pokker au!

Jeg kunne skrevet side opp og side ned om George Best, men jeg skal slutte nå, nesten.

George Best (t.h) sammen med lagkamerater og Manchester United-manager Matt Busby etter seieren i Serievinnercupen i 1968. Foto: Victor Boyton/TT Nyhetsbyrån

Jeg skal «bare» legge til at George var i mitt og hans kjære Manchester United i 13 år. Han vant to ligamesterskap, spilte 466 kamper, scoret 178 mål, og var helt avgjørende da United vant Serievinnercupen (Champions League) i 1968.

Pelé sa en gang: «George was the greatest footballer in the world». Det sier alt om hvilken stor fotballspiller George Best var.

George Best sammen med Pelé i 1978. Foto: George Brich/TT Nyhetsbyrån

PS! George Best sovnet inn på Cromwell Hospital i London fredag 25. november 2005, bare 59 år gammel. Lørdagen etter, 3. desember, fikk han en begravelse en statsmann verdig i sin fødeby, Belfast.