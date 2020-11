Nær pallplass i sesongavslutningen

Jarand-Matias Vold Gunvaldsen ble nummer fire i det åpne spanske mesterskapet, med samme poengsum som bronsevinneren.

Jarand-Matias Vold Gunvaldsen fra Grimstad Trialklubb var nær å avslutte sesongen med edelt metall. Foto: Privat

Jarand-Matias Vold Gunvaldsen

Årets siste trialkonkurranse for Jarand-Matias ble arrangert søndag i Berga, en og en halv time fra Barcelona. Det var gode forhold, og alt var tilrettelagt for gode prestasjoner.

Jarand-Matias startet perfekt og kjempet blant topplasseringene under hele førsterunden, og lå på tredjeplass inn i andre runde.

Den ble en kamp om pallen. Han beholdt sin tredjeplass helt fram til avslutningen. Der feilberegnet han en kant og måtte bruke en prikk på komme seg videre, og dermed lå han likt med fjerdeplassen. Begge to hadde 19. prikker, men Jarand-Matias tapte tredjeplassen på antall feilfrie seksjoner.

Det ble dermed den sure fjerdeplassen, men han er fornøyd med mye av kjøringen. Jarand-Matias ser fram til å trene hardt i vinter for å ta topplasseringer kommende sesong. Vi vil takke alle sponsorer, støtteapparat, familie og venner for all støtte gjennom hele 2020!

Foto: Enjoy foto