Knepent Gedminas-tap i Ungarn

Kristiansanderen Mindaugas Gedminas røk tirsdag på et knepent tap mot en irsk toppbokser i en stor turnering i Ungarn.

Mindaugas Gedminas fra AIK Lund er Norges håp på herresiden i OL-kvalifiseringen i mars. Tisradg tapte han en jevn kamp i Ungarn. Foto: Dejan Đukić

Henning Lillejord, Norges Bokseforbund

DEBRECEN, UNGARN: Gabriel Dossen er kåret til Irlands beste bokser og blitt utnevnt beste bokser i store internasjonale turneringer. Vi laglederne, og ikke minst Mindaugas selv, hadde imidlertid troen på at «Mindy» kunne vinne denne kampen i Bocskai Memorial Tournament.

Mindaugas startet kampen kontrollert og bokset klokt og satte flere gode slag til hode og kropp i en god runde av to gode boksere. Mindaugas vant denne runden.

Mindaugas Gedminas (t.v.) og Martin Skogheim før turneringsstart i Ungarn. Foto: Henning Lillejord

I andre runde visste Gabriel Dossen at han lå under og kom med noen voldsomme angrep. Det ble utvekslet slag i et veldig høyt tempo. Mindaugas ble litt overrasket i de første slagvekslingene, han ville derfor litt mye utover i runden. Han ble litt for ivrig og lot seg lure inn i slagsonen. En jevn runde med fordel Irland.

Tredje runde ble meget spennende, med boksing på et meget høyt nivå. Mindaugas styrte og bestemte i det meste av kampen. Vi følte etter en jevn og veldig god kamp at det gikk vår vei og at Mindaugas ville gå videre i denne Turneringen. Dommerne ville det annerledes og vi røk ut av turneringen. Gabriel Dossen vant imidlertid sin neste kamp mot Ungarn og videre i turneringen.

Mindagas Gedminas sin boksing ligger på et veldig høyt internasjonalt nivå, så Mindaugas og AIK Lunds trenere og resten av teamet til Mindaugas, har gjort en riktig god jobb.

Vi ønsker Mindaugas lykke til på veien mot OL kvalifisering sammen med Madeleine Angelsen, som først skal på samling i Finland og England før avreise til London og kvalifiseringsturneringen til OL- Tokyo 2020.

Martin Skogheim (f.v.), Henning Lillejord, Don Emini, Mindaugas Gedminas og Per Arne Skau. Foto: Privat

Det norske laget i Ungarn:

63 kg Martin Skogheim

69 kg Don Emini

75 kg Mindaugas Gedminas

Lagledere/trenere: Henning Lillejord og Per Arne Skau

Publisert: Publisert: 6. februar 2020 15:09

