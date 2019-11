Kristiansand Pirates, bak fra venstre: Geir Morten Holtan, Kreshnik Krasniqi, Tomas Watne, Anders Ham, Olav Jordbrekk og trener Christer Johannesen. Foran fra venstre: Liam Øyna, Tobias Raftsjø, David McKeever og Per Markakis. Privat

Pirates nær seier i Danmark

Kristiansand Pirates ledet i tre av fire perioder, men måtte gi tapt i lagets første seriekamp i Danmark.

Anders Ian Ham Kristiansand Pirates

Basketballaget Kristiansand Pirates spiller denne sesongen med sitt seniorlag, U17, U15 og J15 i Danmark, i tillegg til regionalt seriespill i Norge. Sist helg spilte herrelaget til Pirates sin første kamp i serien (2. divisjon Region Vest). Kampen startet godt for Pirates sin del med 6–0 og timeout etter to minutter hos Randers. Selv om Pirates holdt en noenlunde jevn ledelse på to til fem poeng gjennom andre og tredje periode klarte ikke piratene å dra ifra.

Randers spilte med mye «pick and rolls» som skapte mye bevegelse og skapte problemer for Pirates under kurven. Randers hadde et godt balansert lag og en meget rask og effektiv point guard sammen med en stor center på 218 centimeter. Kristiansand startet fjerde periode godt og ledet med hele ni poeng mot danskenes soneforsvar midtveis i fjerdeperioden da Randers byttet over til mann-mann og et høyere press.

Snudde kampen

Presset og det nye forsvaret skapte ubalanse i Kristiansand-leiren og med mange turnovers og dårlige rotasjoner førte til at kampen lå og vippet idet Pirates tok en timeout med fem minutter igjen på klokka. Randers kom ut knallsterke etter timeouten og var brennheite fra treeren, her satte de fire trepoengere på rad.

Det endte derfor 85–73 til Randers Cimbria 2, og Pirates var noe skuffet over å ikke ha fått et bedre resultat etter å ha hatt god kontroll i de første tre periodene. Dette lover likevel godt for framtida da det er lang tid siden Pirates har hatt ordentlig jevne kamper, og det vises på resultattavla. Coach for dagen, Christer Johannesen, var likevel fornøyd med innsatsen og optimistisk ovenfor hva dette vil si for sesongen videre, godt og kjenne at Pirates holdt nivået.

Danskene spiller smart og fysisk, og det kommer til å være viktig å ta med hjemover i de lokale regionale kampene til Pirates. For å følge med på oss, kan man sjekke «Kristiansand Pirates» på Instagram eller Facebook. Her vil også kampene komme etter hvert via YouTube.

Poengfordelingen på Pirates:

Nummer 5: Tobias Raftsjø – 6 poeng

Nummer 6: David McKeever – 3 poeng

Nummer 7: Per Markakis – 3 poeng

Nummer 8: Tomas Watne

Nummer 9: Liam Øyna

Nummer 11: Geir Morten Holtan – 2 poeng

Nummer 12: Kreshnik Krasniqi – 30 poeng

Nummer 13: Anders Ham (K) – 17 poeng

Nummer 15: Olav Jordbrekk – 11 poeng

Kommende kamp for Kristiansand Pirates er borte mot Grimstad Express i Holvikahallen, 20:00 på onsdag. Express har fått mange nye forsterkninger. Dette er en viktig kamp mellom serielederne i region sør.

Skoleprosjekt

Kristiansand Pirates har også satt i gang skoleprosjektet, «Pirater på skolen», på Lund, Grim og Slettheia. Dette er gjennom NBBF sitt «Easy Basket løft». Det er et lokaltilbud for barn i alderen 10 til 12 år hvor de kan spille basketball med trenere fra Kristiansand Pirates i sin lokale gymsal/hall. Kristiansand Pirates ser etter flere haller og skoler, og ber alle interessenter (skoler, foreldre, andre) om å kontakte Pirates om de kjenner til gymsaler eller haller hvor det er mulig og leie. Klubben har mange trenere, og ønske om å starte lag i flere deler av Kristiansand. Onsdager 16:00 til 17:00 på Nedre Slettheia skoles gymsal, fredager 16:00-17:00 på Idda Arena og fredager i Gimlehallen 16:00 til 17:00. I tillegg er det U10/U12- treninger mandager og torsdager i Vågsbygdhallen 16:30 – 17:45/17:45 – 19:00.