Gimletroll 3 - en herlig gjeng

Gimletroll Kvinner 3 består av rundt 20 kvinner som elsker fotball og har et fantastisk samhold.

KRISTIANSAND: 2019 startet tidlig i januar med treninger to ganger i uka på hjemmebanen Prestheia kunstgress og sesongstarten tidlig i april virket fremdeles langt unna. Gjennom vinteren og våren jobbet damene og hadde det moro på treningene mens sørlandsvinteren til tider gjorde det litt vanskelig å tenke på grønne baner og kamp.

Vi har i 2019 spilt i 3. divisjon på våren og 4. divisjon på høsten.

Vårsesongen gikk litt opp og ned med noen store seire og noen store tap for Gimletroll Kvinner 3, men humøret i gruppa det besto. I siste kampen før sommerferien ble det tap 2-0 for Rygene, den senere så suverene seriemester, på bortebane. Dette var likevel vårsesongens beste kamp for Gimletroll Kvinner 3 og viste hva som bor i denne fine gjengen med fotballspillere.

NFF Agder hadde bestemt at etter vårsesongen skulle 3 divisjon deles i 3 divisjon og 4 divisjon og Gimletroll Kvinner 3 fikk da plass i 4. divisjon hvor det dessverre kun var 7 lag og med enkel serie ble det bare satt opp 6 kamper for høstsesongen.

Mange seire

Høstsesongens første kamp endte med tap, men deretter ble det kun seier i de neste fem kampene. Dermed endte høstsesongen med 2. plass i 4. divisjon. Om det blir 4. divisjon eller 3. divisjon på Gimletroll Kvinner 3 i 2020, avgjøres når man vet hvor mange lag som meldes på i disse divisjonene.

Første helgen i november deltok Gimletroll kvinner 3 på Trollcup 2019 i J19 klassen. Med noe hjelp fra andre lag i Gimletroll for å ha nok spillere endte Trollcup 2019 med 2. plass. Selv om det var kjipt like etter finalekampen, sier vi oss fornøyde med vår innsats i årets Trollcup.

Andre helgen i november deltok Gimletroll Kvinner 3 i Skagerakturneringen i klassen aktiv og spilte 5’er fotball i Sørlandshallen med to lag. Det var god stemning hos alle da vi møtes i hallen, men alle var klar over at siste kampen mellom de 2 Gimletrollagene kom til å bli tøff. Ingen av jentene la noe imellom, den kampen skulle vinnes. Det endte 3–3 som gjorde at Gimletroll fikk både 1. og 2. plass i turneringen vi tidligere har vunnet, blitt nr. 2 og nr. 3 i.

Gjennom sesongen har vi kunnet glede oss over at vi har fått låne spillere til seriekamper og turneringer fra andre lag i klubben når det har vært behov for det. Spesielt moro synes vi det er at J17 lar oss låne spillere som både med sitt herlige humør og innsats passer så godt inn i gruppa vår og at våre jenter har inkludert dem som en del av gruppa umiddelbart.

God stemning

Gimletroll Kvinner 3 har spillere som har vært i Gimletroll siden de sparket sin første fotball og spillere som har kommet til Kristiansand for å studere eller jobbe og spillere fra lokalområdet. Spillere som kanskje har hatt opphold i fotball en periode men har sett og hørt om det fine samholdet og den gode stemningen i Gimletroll Kvinner 3, og derfor har snøret på seg fotballskoene igjen for å være med å trene og ikke minst spille kamper sammen med en stor venninnegjeng som synes fotball er utrolig moro.

Blant annet derfor har Gimletroll Kvinner 3 i løpet av sesongen hatt en god tilvekst av spillere og fra april til oktober er det kommet inn ti nye spillere og ikke minst det er Gimletroll-spillere som hadde «lagt opp» men nå er med og spiller fotball igjen. Det er også helt nødvendig for ett lag som oss som også «mister» spillere til studier og jobb andre steder i landet hver høst.

Sesongen 2020 kommer som vi alle vet fort og etter oppsummering og avslutning vet vi allerede at vi stiller med mange jenter også sesongen 2020. Damene i Gimletroll Kvinner 3 er allerede i gang med oppkjøring mot sesongen og så lenge det er grønt på banene trenes det.

For oss som er en del av støtteapparatet rundt Gimletroll Kvinner 3 er det en glede å få være sammen med denne flott gruppa i trening og kamp de gir god stemning og herlig energi til alle som treffer dem.

Gleder oss til sesongstart

Vi gleder oss til sesongstart og uansett hvilken divisjon, vil Gimletroll Kvinner 3 beholde sitt gode humør, fantastiske miljø og herlige samhold slik at 2020 blir enda et år med mye latter gode treninger og fine opplevelser.

For studenter og alle andre som har lyst til å spille fotball med en flott gjeng på Prestheia, kom og sjekk ut det flott miljøet og samtidig få spille fotball med en flott gjeng, det er bare å ta kontakt.

Takk for en fantastisk sesong fra oss i støtteapparatet.

Yina, Sigmund og Knut Anders