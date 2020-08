Curlingsensasjon i Danmark

Vi er meget godt fornøyd med å ha beseiret meritterte Team Thune i finalen i danske Aarhus Cup.

Rolf Sagen (f.v), Even Ugland, Paul Richardsen og Karsten Sandåker i Lag Ugland fra Christianssands Curling Club. Foto: Privat

Paul Richardsen Christianssands Curling Club

Det var sist helg at vi i Lag Ugland fra Christianssands Curling Club stilte til dyst i Aarhus Cup 2020. I tillegg til undertegnede besto laget av tre gamle og gode fotballspillere og vinnerskaller: Karsten Sandåker, Rolf Sagen og Even Ugland.

Vi tok Superspeed 1 til Hirtshals før det ble frarådet å reise til grønne soner i utlandet, og kom hjem før Midtjylland skiftet farge og ble rød karantenesone. Som gammel toller har jeg heldigvis lang erfaring med både grønn og rød sone, som gammel Start-spiller og supporter vet jeg alt om å være i rød sone, og som gammel midtstopper er jeg ikke helt ukjent med karantene. Rutine er viktig!

Særs spennende finale

Etter mange måneder med knallhard barmarkstrening, var det godt å endelig være tilbake på glattisen igjen. Vi spilte strålende curling, og søndag ettermiddag var vi klare for finalen mot Team Thune fra Hvidovre. De er regjerende danske mestere, og skulle i mars ha deltatt i A-VM i Skottland. Som alt annet ble det avlyst pga. Covid-19.

Kampen ble utrolig spennende, og etter åtte omganger og en ekstraomgang vant vi 8-7. Vi vant med én centimeter etter kontrollmåling, og det er mer enn nok i en millimetersport som curling.

Fire gamle fotballspillere slo unge og hardtsatsende Team Thune, og det er mer overraskende og imponerende enn at Norge m/skip Pål Trulsen vant finalen mot Canada m/skip Kevin Martin i OL i Salt Lake City i 2002!

Det kostet mye

Som premie vant vi en veldig stor pokal og DKK 4000. Det er veldig mye penger med dagens valutakurs, og like etter seieren vurderte vi seriøst å gjøre curling til et levebrød. To timer senere var det så vidt vi klarte å karre oss ut av bilen i Hirtshals. Der var det ikke dårlig vær, men veldig mange dårlige, gamle fotballknær. Selv med god valutakurs kostet det veldig mye å vinne, og vi har derfor valgt å ikke si opp jobbene våre.

Lag Ugland bør nå nærme seg Egebergs Ærespris etter prestasjoner på skyhøyt nivå både i fotball og curling. Det bør også telle til vår fordel at ingen av oss til nå er tatt i doping.