Pirates-trio til U16-landslagssamling

Denne trioen fra Kristiansand Pirates er invitert til samling med U16-landslaget.

Publisert: Nå nettopp

Jonas Syrtveit (f.v.),Christian Gonzales og Adrian Robstad Foto: Privat

Mats Hammervoll Kristiansand Pirates

KRISTIANSAND: Vi er veldig glade for den positive utviklingen i Kristiansand Pirates den siste tiden, spesielt innen ungdomsavdelingen vår. Det har blitt lagt ned mye satsing på de yngre lagene, og det er utrolig moro å se at det får oppmerksomhet i Norges Basketballforbund, som har invitert Christian E. Gonzales, Jonas Syrtveit og Adrian Robstad landslagssamling på U16-nivå.

Disse spillerne er en del av et lag som trener mye og som har fått god treningskultur. Det har gitt resultater, da disse tre har fått muligheten til å vise seg for landslagstrenerne og er med i første omgang av uttakene.

Grunnet covid-19 blir det ikke en tradisjonell landslagssamling i første omgang. Norges Basketballforbund skal sende ned en del av trenerapparatet til Kristiansand for å vurdere byens talenter - opprinnelig skulle 28 spillere møtes i Oslo for samlingen.

Basketballkultur

Trenden innen aldersbestemte landslag innen basketball er at det har vært primært spillere fra Østlandet og Vestlandet som har fått sjansen på slike samlinger, da det er regioner som over lengre tid har hatt en god basketballkultur og stort utvalg av spillere. For vår del har det vært utfordrende for klubben å få til et godt sportslig tilbud i Agder for våre yngre lag, siden det tidligere har vært få barnelag, som igjen gjør at det kan by på problemer å utvikle unge talenter.

Et av de siste tilbudene vi har fått til for våre yngre lag, er et bedre sportslig tilbud. Det har innledningsvis vært spill utenfor Agder, mer spesifikt Danmark, som har vært veldig givende for utviklingen til spillerne. Der får guttene og jentene på aldersbestemte lag god konkurranse, som kan sammenlignes med aldersbestemte lag i Oslo.

Vi er i tillegg veldig stolte over det sportslige som våre aldersbestemte lag har prestert i Danmark mot jevnaldrende lag. De sportslige prestasjonene kan skyldes en sterk kombinasjon av gode trenere med faglig trenerbakgrunn, samt egentrening utført av spillerne.

Medlemsvekst

En annen meget positiv utvikling i klubben har vært økningen av antall unge medlemmer, her i Kristiansand Pirates. Fra 2018 til 2019 har klubben økt antallet medlemmer markant med over 80 prosent, noe som signaliserer at arbeidet vårt med å være mer synlig i byen og på skolene har hatt en god effekt.

Man kan si at pandemien har bydd på litt problemer for klubben i det siste, både for ungdomsavdelingen og senioravdelingen. Seniorlaget får naturligvis ikke startet sesongen som vanlig og håper på en forsinket sesongstart i Danmark, i starten av 2021. For øyeblikket er det ikke tillatt for ungdomslag å spille turneringer eller kamper utenfor regionen, som gjør at våre aldersbestemte lag heller ikke kan dra til Danmark for planlagt seriespill. Inntil videre jobber vi med å utvikle våre spillere på andre måter enn gjennom kamperfaring.