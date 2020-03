Norgescupdebut for Kristiansand-gymnaster

Helena Thorkildsen, Charlotte Depui Dåsvatn og Amalie Wierød fra Kristiansands Turnforening deltok nylig i sitt første norgescupstevne som juniorer i rytmisk gymnastikk.

Helga 14.-16. februar reiste Helena Thorkildsen, Charlotte Depui Dåsvatn og Amalie Wierød fra Kristiansands Turnforening til Trondheim for å delta på sin første norgescup som juniorer i rytmisk gymnastikk. Foto: Maria Heidenberg Lund

TRONDHEIM: De reiste sammen med sin trener Maria Heidenberg Lund. Jentene stilte i junior nasjonal klasse, og konkurrerte mot gymnaster fra hele landet. Det var Malvik Turn & RG som var arrangør for årets første norgescup for nasjonale klasser. Gymnastene fra Kristiansands Turnforening deltok med to programmer hver. Charlotte og Amalie stilte med ring og ball, og Helena viste tau og ball.

Godt fornøyde

Det var tre spente jenter som satte seg på flyet fra Kjevik til Værnes for å delta på sin første konkurranse som juniorer. De har trent hardt gjennom hele høsten og vinteren, og var nå klare for å vise hva de hadde trent på. Og det viser seg at mye trening utgjør gode prestasjoner. Jentene gjennomførte to gode og fine kjøringer hver, og plasserte seg fint på resultatlista sammenlagt, hvor Amalie ble nr. 13, Helena nr. 18, og Charlotte nr. 19, av totalt 29 gymnaster. Trener og gymnastene er fornøyde med helgens prestasjoner, og tar med seg mange nye erfaringer hjem i bagasjen. Nå jobbes det mot neste konkurranse som arrangeres i Holmestrand 14.–15. mars.

I tillegg til konkurranse fikk jentene også se en del av Trondheim by. Foto: Maria Heidenberg Lund

Rekrutter imponerte

Lørdag 22. februar var det rekruttene sin tur til å konkurrere. Kaja Reiersen Fossum og Eline Fidje Wessman fra Kristiansands turnforening deltok på årets første konkurranse for rekrutt nasjonal klasse. Konkurransen ble arrangert av Stavanger turnforening, og jentene reiste sammen med sin trener Maria Heidenberg Lund.

Fra venstre: Kaja Reiersen Fossum, Eline Fidje Wessman, Maria Heidenberg Lund. Foto: Eirin Fidje Wessman

Kaja er første års rekrutt, så for henne var dette aller første konkurranse i rytmisk gymnastikk. Hun deltok i rekrutt 11 år div. A, med programmene frittstående, tau og ball. Eline er andre års rekrutt og deltok i rekrutt 12 år div. A, med programmene frittstående, ball og ring. Jentene viste hva de var gode for og gjennomførte tre flotte kjøringer på teppet. Kaja gjennomførte en klikkfri kjøring i tau, og ble belønnet med en 2. plass i dette redskapet, og en fin 6. plass sammenlagt. Eline hadde også en klikkfri kjøring i ball, og ble belønnet med en fin 5. plass i dette redskapet, og en delt 8. plass sammenlagt. Trener og gymnastene er fornøyde med helgens konkurranse, og tar med seg mange nye erfaringer og motivasjon til videre jobbing.