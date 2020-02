Gimletroll og Søgne fortsetter som ambassadørklubber

IK Gimletroll og Søgne FK er to av kun 38 klubber i Norge som Norges Fotballforbund og BAMA har valgt å satse videre på i 2020 som ambassadørklubb for Eat Move Sleep.

Publisert Publisert Nå nettopp

Fra venstre: Pål Bjerketvedt (generalsekretær i NFF), Mari Skåla Åsan (IK Gimletroll), Oddvar Kaarmo (IK Gimletroll) og Håkon Andersen (sponsorsjef i BAMA). Foto: Norges Fotballforbund

Brukergenerert innhold

Mari Stanisic Waagaard Norges Fotballforbund

Sist helg ble klubbene invitert til Ullevaal stadion for å delta på kick off for en ny sesong.

– Vi er veldig glade for å ha med både IK Gimletroll og Søgne FK på laget i år også. Klubbene har i flere år lagt ned en stor innsats for å gjøre Eat Move Sleep-verdiene til en naturlig del av hverdagen, og vi gleder oss til å følge dem videre i 2020, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Han overrakte klubben beviset på at de er valgt ut som ambassadører for nok en sesong.

Fra venstre: Pål Bjerketvedt (generalsekretær i NFF), Gunnar Engebu (Søgne), Elin Brufjell Engebu (Søgne), Nina Bakkejord Alfredsen (Søgne), Trond Alfredsen (Søgne) og Håkon Andersen (sponsorsjef i BAMA). Foto: Norges Fotballforbund

Gimletroll: - Positive endringer

– Det siste året har vi gjort flere positive endringer for å påvirke barn og ungdom til en sunnere livsstil. Det er flott å se at klubbens medlemmer støtter opp om de gode verdiene i Eat Move Sleep. I 2020 skal vi fortsette å motivere alle til å gå eller sykle til og fra trening og kamper, vi skal sørge for at det blir enda flere sunne alternativer i kioskene, og vi skal jobbe videre med å få de unge til å praktisere «ingen likes etter leggetid», sier Mari Skåla Åsan, Eat Move Sleep-ansvarlig i IK Gimletroll.

Klubbene forteller at fjorårets Eat Move Sleep Cup var en suksess, og de gleder seg stort til å arrangere årets cuper. IK Gimletroll er først ute med cup 23.–24. mai, mens Søgne arrangerer sin cup 10.–11. oktober.

Ødegaard hyller engasjementet

– Jeg vil gratulere IK Gimletroll og Søgne FK som ambassadører. De har en viktig rolle i å fremme gode verdier og holdninger, så all honnør til klubbene og alle de frivillige for arbeidet de legger ned og opplevelsen de skaper for barn og ungdom, sier landslagsspiller og Eat Move Sleep-ambassadør Martin Ødegaard.

Ifølge helsemyndighetene bør folk bevege seg mer, spise mer frukt og grønt, og sove mer. Spesielt ungdom sover mye mindre enn anbefalt, 10-klassinger sover i snitt én time mindre per døgn enn for ti år siden.

Fakta Fakta Eat move sleep

Et kunnskap- og inspirasjonskonsept etablert av NFF, BAMA og EAT Foundation I 2020 skal det gjennomføres: · 38 Eat Move Sleep fotballcuper over hele landet · Ca. 55 000 jenter og gutter skal i aksjon · 6 500 lag · 25 tonn frukt og grønt · 27 000 smoothies · 35 000 fruktbegre

Publisert Publisert: 12. februar 2020 19:00

Vil du skrive for Lokalsporten?

Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra nye skribenter velkommen. Ta direkte kontakt med Rune på 975 97 785

Flere artikler