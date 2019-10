Fra venstre: Kristian Øen, Sondre Haugen, Georg Geheb-Danielsen, Marie hovda Kristensen, Mads Kristiansen, Daniel Kersten, Terese Syvertsen, Vetle Øksendal og Adina Lønseth Ringsbu. Vegard Haugen

Varodd-svømmere imponerte i NM

Varodd Svømmeklubb leverte fine prestasjoner i helgas ungdoms-NM i svømming.

Silje Lønseth Ringsbu og John Yngvar Syvertsen

Varodd Svømmeklubb reiste inn til mesterskapet i Bergen med ni svømmere og trener John Yngvar Syvertsen.

Adina Ringsbu svømte inn til gull på 100 meter rygg og ble norsk ungdomsmester med tiden 1.02.45. Hun perset med nesten to sekunder i finalen. Hun tok også sølv på 200 meter rygg med tre sekunder pers i finalen.

Vetle Øksendal kom til sine første finaler i et norgesmesterskap. Han kom B-finale på 100 m rygg og 100 m medley. På 100 m medley ble han beste sørlending og fikk tredjeplass i B-finalen med tiden 1.01.81, som også under kravet til junior-NM. På 100 m rygg satte han flott pers med tiden 1.01,04, som også er under kravet til junior-NM.

Adina Lønseth Ringsbu vant gull og sølv i ungdoms-NM. Silje Lønseth Ringsbu

Georg Geheb-Danielsen og Mads Kristiansen hadde flotte prestasjoner på 200 m fly. Marie Hovda Kristensen havnet på delt 16. plass på 50 m fri med tiden 27.85. Hun måtte ut i en ny omsvømming for å få plass i b-finalen og ble dessverre slått i den spennende omsvømmingen. Men hun avsluttet med en flott pers på 27.48.

Historiske Varodd-gutter

I nyere tid er dette det første stafettlaget på distansen 4x200 m fri fra Varodd. Siste gangen Varodd stilte med lag på denne distansen var i et norsk mesterskap på midten av 80-tallet og da var treneren med på laget. Vetle Øksendal, Sondre Haugen, Georg Geheb Danielsen og Kristian Øen gjorde alle fire flotte etapper og svømte fire-seks ekunder raskere enn de har gjort tidligere på distansen.

Kristian Øen, Georg Geheb-Danielsen, Vetle Øksendal og Sondre Haugen. Vegard Haugen

Spennende stafett

Varodds mixlag svømte seg opp hele ti plasser i mesterskapet og ble det beste laget fra Sørlandet på 4x100 m medley. Adina Ringsbu svømte rygg på 1.03.5, Vetle Øksendal svømte brystetappen på 1.09.6, Georg Geheb-Danielsen svømte butterflyetappen på 1.01.7 og Terese Syvertsen svømte fri-etappen på 1.01.1.

Fra venstre: Terese Syvertsen, Georg Geheb-Danielsen, Vetle Øksendal og Adina Lønseth Ringsbu. Vegard Haugen