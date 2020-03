Skifest for store og små

Rundt 40 skientusiaster var onsdag samlet til renn i regi av Birkenes IL.

Simen Fosse Alfredsen, Arild Moldal, Tor Kjetil Svaland og Åse Marie Rosef viste idrettsglede og var forbilder for den yngre garde. Foto: Jan Reidar Vågsdalen

Jan Reidar Vågsdalen

BIRKENES: Langrennsguppa til Birkenes IL arrangerte onsdag et prikkfritt skirenn anført av leder i skigruppa Tor Kjetil Svaland og primus motor Ingvild Engesland. Disse i samarbeid med IL Gry, Linda V. Stølen og løypesjef Kåre Johny Engesland lagde skifest for bredde og topp.

Det var en fornøyelse å være vitne til ski gleden, konkurransen og frammøte på Engesland denne vakre kvelden, der det var samlet over 100 personer både aktive og foreldre med heiarop rundt løypa.

Et skarpt føre gjorde at både fart i løypa og tider ble meget gode, selv om det var bredden og den store gleden som imponerte mest.

Skisesongen og snøen har gjort at "skifamilien" i Norge har mistet mange medlemmer og aktive, men dette så man ingen ting av i går her på Sørlandet og i Birkenes, der alle imponerte, men noen må trekkes fram.

Elias Gumpen Engesland imponerte stort i dette rennet. Foto: Jan Reidar Vågsdalen

Meget lovende

11-åringen Elias Gumpen Engesland er uslåelig på Sørlandet, og onsdag fikk mine skiøyne og store interesse se en ung gutt gjøre meg stolt på vegne av idretten.

Kretsmesteren gjorde ikke skam på undertegnede som 11-åring i 1976, da jeg gikk inn som kretsmester på Iveland med hard konkurranse.

Men denne gutten er langt foran av det vi var på den tiden som utøvere. Teknikk, fart og en innstilling var korte innblikk jeg fikk av denne guttens talent, og tiden 7.03 på en runde rundt lysløypa, setter virkelig spor etter seg.

Spente jenter før start. Foto: Jan Reidar Vågsdalen

Elias kommer fra en skifamilie med tidligere juniorlandslagsløper Ingvild Engesland som mor og bestefar og løypesjef Kåre Johny, som også var en god løper på Sørlandet i sin tid.

Hans eldre bror Johannes (13) viste at genene er gode, og at vi her får fram navn fra vår region i framtida, det er jeg sikker på.

Testet NM-formen

Men det var mange som imponerte. Juniorløperen Tor Olav Svaland gikk fem runder i testen før han skal gå NM om en god uke, viste gode tendenser og er spennende.

Primus motor i langrenn i Birkenes, Ingvild Engesland. Foto: Jan Reidar Vågsdalen

I juniorklassen for jenter viste igjen Eline Heia gode takter og fortalte meg at hun var fornøyd med onsdagens løp. Åse Marie Rosef gikk inn til beste til av de eldste jentene og ga oss tro på at det vokser i idretten vår.

Yngste løper var igjen Lavrans Svaland Fidje (3) og dermed var alle klasser opp til 19 år besatt. 40 løpere gjorde kvelden til en stor glede for alle frammøtte, og for undertegnede var det en svært trivelig oppladning, før jeg drar inn og ser Johau og co. på 3-mila i Kollen.

Resultater

Under skolealder (uten tid):

Christer Stølen

John Emil Svaland Fidje

Lavrans Svaland Fidje

Torvald Omdal

Viljar Aaneland

Håkon Tveit

Karoline Eretveit

2014

Helene Tobiassen (2 runder) 40.33

2013

Solveig Omdal (2 runder) 40.30

2011 G

Tormod Tveit 13.26

2011 J

Sara Kolstad Skretteberg 13.00

Tomine Aanesen 13.00

2010 G

Martin Haaverstad 22.50

2010 J

Larsine Retterholt 25.04

Andrea Tveit 15.16

2009 G

1 Elias Gumpen Engesland 7.03

2 Sondov Vreim Jørgensen 8.20

3 Jakob Vreim Ludvigsen 9.56

2009 J

1 Mathea Solås 11.57

2 Nora Aaneland 26.00

2008 G 2 Runder

Eirik Heia 14.56

2007 G

1 Johannes Gumpen Engesland 12.42

2 Kristian Holm 12.53

3 Tobias Aanesen 12.58

4 Johan Smeland 14.25

2007 J

1 Mari Haabesland 15.19

2 Helena Bjærke Pindard 16.32

2006 J

Nora Fauske Heia 14.48

2005 J

1 Sofie Muren Reenberg 13.23

2 Hanne Eik Jørgensen 14.45

3 runder

2006 G

1 Ludvig Heia 15.46

2 Ørjan Solås 19.21

Tony Kao (2 runder) 16.00

2005 G

1 Oskar Dalene 16.02

2 Nils Henrik Smeland 18.20

Johannes Kolstad Lie (4 runder) 21.48

Junior G

Tor Olav Svaland (5 runder) 26.18

Simen Fosse Alfredsen (1 runde) 10.01

Junior J

1 Åse Marie Rosef 18.22

2 Eline Heia 18.48