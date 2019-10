Søndag skal 16 medlemmer av Grimstad Triathlon gyve løs på 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping i Ironman Barcelona. Dette bildet er tatt etter endt Grimstad halvmaraton, der halvparten hadde både svømt og syklet i forkant av selve halvmaratonen. Bak fra venstre: James Chalmers, Audun Pettersen, Reni Pålsdatter Lukas, Morten A. Vardaasen og Tore Møster. Foran fra venstre: Roald Ankersen, Fred Arthur Asdal og Bjørn Olav Raknes (sistnevnte skal ikke til Barcelona, men har fullført to andre Ironman i år). Privat

På vei mot verdens største syrefest

Når startskuddet går for verdens største Ironman-konkurranse, er Grimstad Triathlon blant de største klubbene.

Fred Arthur Asdal Grimstad Triathlon

For mindre enn 30 minutter siden

GRIMSTAD: Søndag braker det løs i Calella, en søvnig fiskerlandsby utenfor Barcelona. Her skal nærmere 4000 triatleter fra hele verden prøve seg på årets blodslit. At det vil bli en melkesyrefest av dimensjoner, er det ingen tvil om. Til helga venter 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping.

Interessen for konkurransen i Spania har eksplodert de siste årene. Nå er den verdens største.

Og midt i vrimmelen er et knippe triatleter fra lille Grimstad.

– Det er ganske overraskende, men samtidig utrolig moro, sier Preben Ankersen, som er leder i den lille klubben med drøye 40 medlemmer.

Grimstad Triathlon er klar for Ironman Barcelona kommende søndag, sammen med nesten 4000 deltakere fra hele verden. Privat

For da påmeldingen åpnet i fjor høst, tok det «fyr» blant klubbmedlemmene. En tredel av medlemmene meldte seg på.

Svømmingen foregår mer enn gjerne blant geiter og sørlandske holmer. Jan Asle Gustavsen tilbringer store deler av sommeren i båt, men slutter likevel ikke å trene. Privat

– Vi fikk plutselig beskjed fra arrangøren om at vi var den fjerde største klubben der nede, humrer Ankersen.

Høyt eller lavt; svette smil signert Grimstad Triathlon har vært "overalt" det siste året. Her trener Roald Ankersen, Morten A. Vardaasen, Lars Erik Syse og Preben Ankersen i Dolomittene sammen med Øystein Schjølberg. Privat

Flere av sørlendingene er debutanter, og vet ikke helt hva som venter dem.

– Det ble vel en form for massesuggesjon da vi meldte oss på, og noen hver kvakk litt da de forsto hva de hadde sagt ja til, sier Ankersen, som selv er førstereisgutt.

Fellestreningene har vært et fint samlingspunkt; svett og sosialt. Her har akkurat startskuddet gått for den «offisielle» oppkjøringen i april. Feltet ledes an av Lars Erik Syse og Fred Arthur Asdal. Privat

I løpet av det siste året har de lokale triatletene trent jevnlig. De aller fleste øktene er lagt ned hjemme. Men treningstøyet har blitt med på tur til Danmark, Brasil og Sveits. Og ut i sjekta og på hytta.

I vinter startet treningen for fullt med spinning innendørs. Privat

– Dette har blitt et ordentlig samlingspunkt for oss. Det viktigste er jo heller ikke å vinne, men at vi har trent godt det siste året og at vi klarer å fullføre. Og for mange har det blitt helt naturlig å ha med treningstøyet på ferieturer og jobbturer.

De fleste treningsøktene er tilbakelagt på hjemlige trakter. Her drar Tore Møster feltet opp en bakke. Privat

I Spania er det varmere enn her hjemme. Ankersen tror ikke det blir et problem med varmen.

Høydetrening i Alpene? Vel, aldri en ferie uten at treningstøyet er med for Morten A. Vardaasen. Privat

– Nei, det blir neppe varmere enn på en god, norsk sommerdag, og det har vi plenty av i Grimstad.

Han er mer bekymret for ernæringen.

Langdistansetriatlon er fortsatt dominert av mannfolk. Men tøffingen Reni Pålsdatter Lukas er med, her sammen med Preben Ankersen og Thomas Alsted Jakobsen. Privat

– Mange av oss skal konkurrere opp mot 15–16 timer. Da er det viktig å få i seg nok næring i løpet av dagen. Hvis ikke, så går vi tom, og da er løpet kjørt.

Med stort og smått vil delegasjonen fra Grimstad bestå av flere enn 40 mennesker, som lover å heie seg hese.

– Det er jo i høstferien, så flere av deltakerne har med seg både barn og ektefelle. Og er vi ordentlig heldige, så ser vi Allan Hovda sette ny norsk rekord på distansen.

– Han er ikke fra Grimstad?

– Nei da, men vi heier likevel. Vi er rause sånn, vettu.

I mai var klubben på treningsleir i Danmark. Privat