Randesund tapte seriepremieren

Randesund-damene fikk et tøft møte med 1. divisjon da de røk på et 22-31-tap borte mot opprykkskandidat Gjerpen.

Randesun bak fra venstre: Emil Martinovic, Fredrik Walderhaug, Anne Charlotte Rosenvold, Kristine Thomassen, Mina Gregersen, Hanne Andve og Mass Berg Johansen. Midten fra venstre: Jørg Are Gjermundnes, Ingrid Vehusheia, Helene Isachsen, Sofia Skillhammer, Ingvild Westersjø, Anne Linn Eriksen, Emile Hopland og Hildegunn Byklum. Foran fra venstre: Camilla Hennig-Olsen, Ine Lindgren, Elisabeth Rosenvold, Ida Gabrielsen, Mari Egeland, Hanne Byklum og Vilde Strandli. Foto: Frank Fosse

Søndag 13. september reiste en spent RIL-gjeng østover mot Skien for å møte Gjerpen i første seriekamp. Etter seks måneder uten seriekamper, var vi giret og klare for å kjempe om poeng i 1. divisjonsdebuten.

Motstanderlaget Gjerpen spilte i eliteserien i fjorårets sesong og er spådd som en het

opprykkskandidat i årets 1. divisjon. De har mange rutinerte og kloke spillere med

høye ambisjoner. Vi var klare for å kjempe med alt vi hadde om poeng, men kampen gikk ikke vår vei og gjenspeilet forskjellen i rutine mellom oss og Gjerpen.

Kampen startet jevnt, og vi holdt godt følge de første minuttene. Keeperen vår, Elisabeth Rosenvold har noen viktige redninger som holdt oss godt inne i kampen. Til tider var det knalltøft og bra forsvar, hvor vi kjempet og jobbet godt for hverandre. I angrep slet vi litt mer med å få ballen i mål, og Gjerpens keeper reddet mange av skuddene våre. Vi fortsatte å kjempe videre, og viste mange gode kombinasjoner.

Raknet etter time out

På stillingen 5-4 i favør Randesund, tok Gjerpen timeout halvveis ut i 1. omgang. Spillerne deres så ut til å ha fått gode beskjeder og responderte raskt med kjappe scoringer. De utnyttet enkle feil hos oss og stillingen var 11–5 før Anne Charlotte Rosenvold endte måltørken med to kjappe mål fra midten.

Vi holdt lenge godt med, men gikk til pause med en 12-8-ledelse til hjemmelaget. 2. omgang startet ganske likt som den første. Vi spilte oss til noen gode sjanser, men

gjorde også noen enkle tekniske feil og skuddbom, som ga Gjerpen muligheten til å øke

ledelsen. Erfarne Gjerpen-spillere utnyttet feilene våre og straffet oss hardt. De rykket etter hvert ifra, og skiensklubben gikk seirende ut av kampen med 31-22. Det er et

resultat vi ikke er helt fornøyde med, men vi tar med oss de gode periodene videre inn i

serien.

Randesund-statistikk etter søndagens kamp Foto: Skjermdump fra handball.no

Randesunds hovedtrener Fredrik Jæger Walderhaug hadde følgende tanker etter

serieåpningen:

– For meg, trenerteamet og spillerne var det veldig deilig å komme i gang. Det var nok en del nerver og spenning i denne kampen. Vi kom til Skien med troen på at vi kunne ta med to poeng hjem, og så ikke på Gjerpen som like store favoritter som andre muligens gjorde.

Savner krigervilje

– Kampen startet bra, og vi fulgte Gjerpen fint i starten. Så begynte vi å gjøre for enkle feil både framover og bakover. Enkle feil som ikke betydde så mye i 2.div, men som vi blir

knallhardt straffet for i 1. divisjon.

– Å dra hjem fra Skien uten poeng er ingen skam i det hele tatt, Gjerpen kommer til å ta

mange poeng og ligge i toppen av divisjonen. Det som skuffet litt i går er «attityden» og

krigerviljen hos jentene. Jeg synes spillerne stiller for få krav til hverandre. Det er ingen som blir forbanna på hverandre, ingen som krever høyere nivå, men jeg håper og tror det vil forandre seg i tiden framover. Man er nødt til å forvente av lagvenninner det man forventer av seg selv.

– Til tross for tidvis halvhjertet spill, så har vi mange gode perioder. Jeg er sikker på at vi

kommer sterkt tilbake mot Bærum, og at spillerne vil bevise på parketten at de er villig til å blø for drakta og ofre seg selv i hver eneste duell for å være en del av start-sekseren.

Onsdag er det tid for å slå tilbake.

Toppscorer og bestemannspris

Lagets toppscorer ble Martine Kårigstad Andersen med hele åtte fulltreffere på 12 forsøk, og hun ble også kåret til vår beste spiller i serieåpningen.

Nå er det bare å heve hodet og rette blikket mot onsdag 16. september da vi møter Bærum Topphåndball på hjemmebane i Sukkevannshallen.