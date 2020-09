Scoret igjen i ny Fløy-seier

For tredje kamp på rad scoret Dardan Dreshaj da Fløy lørdag vant sin tredje strake seier.

Dardan Dreshaj (t.v.) scoret det første målet i Fløys 2-0-seier mot Stord hjemme på Arkicon Arena. Foto: Svein Grundetjern

Sindre Kjellevik Fløy IL

FLEKKERØY: Vertene startet kampen best etter godt press-spill mot et noe nervøst forsvar. Videre i kampen satte spillet seg mer og Sotra klarte å styre kampen som de ville. Man må̊ gi skryt til et godt Fløy-forsvar som sto godt imot gjennom hele kampen og nektet Sotra til å komme til gode skuddmuligheter.

Lagene gikk til pause på stillingen 0-0, noe man kan kalle fortjent etter noen muligheter fra begge lag.

Fløy foretok seg et bytte i pausen, hvor Sebastian Fredriksen kom inn for Tobias Henanger. Før dagens oppmøtte tilskuere fikk satt seg etter en tur i kiosken, vant innbytter Fredriksen en hodeduell på midten og sendte Dardan Dreshaj gjennom i retning mål. Han banket ballen inn ved stolperota fra en litt skrå vinkel. Drshaj er Fløys toppscorer med fem mål hittil denne sesongen. Han har også bidratt med tre målgivende pasninger i de tre siste kampene.

Dreshaj har begynt i en ny jobb, og lever et hektisk liv om dagen.

– I de fleste kampene jeg har spilt, har jeg kommet direkte fra jobb, spilt kamp, og dratt rett tilbake igjen. I utgangspunktet skal jeg kun bidra ut denne måneden her i Fløy, men vi får se hva som skjer. Jeg har interesse ifra andre klubber nå, og får se hvor fremtiden bringer meg. Jeg stresser ikke, påpeker Dreshaj, som jobber på en institusjon for ungdommer, med base både i Kristiansand og Mandal.

Etter målet klarte Fløy å ri av den verste stormen og fikk i gang en skikkelig periode med godt spill. Etter 76 minutter løp Jone Kleppa seg fri på kanten og fikk slått en fin pasning inn til Dreshaj som ikke klarte å omsette sjansen til mål.

Først etter 80 minutter kom Sotra med full styrke framover, men igjen sto Fløy imot med god duellstyrke og vilje. Da klokka begynte å nærme seg full tid, vant Dreshaj ballen høyt etter en dårlig avgjørelse av en Sotra-forsvarer, og sendte Kaj-Stian Apeland alene gjennom mot keeper. Apeland satte inn 2-0 målet på iskaldt vis.

Kaj-Stian Apeland setter her inn Fløys andre scoring mot Sotra. Foto: Svein Grundetjern

Banens beste, kåret av Klubb 22, var Anders Hella. En meget solid kamp av Hella, som bidro sterkt defensivt og hadde mye å komme med framover langs kanten under hele kampen. I tillegg må selvsagt Dardan Dreshaj nevnes med flott scoring pluss målgivende pasning. Fløys 12. spiller, Rægestimen, presterte som vanlig i toppklassen.

Se høydepunkter her:

Fløy-trener Nikola Trajkovic var naturlig nok meget fornøyd med dagens prestasjon. Igjen er den kollektive innsatsen som er avgjørende. Nå er det bare å forberede seg på toppkamp mot lederlaget Vard Haugesund kommende lørdag.

Sotra-trener Renate Blindheim var naturlig nok ikke like fornøyd.

– Alt i alt var det nok en fortjent hjemmeseier i en noe rotete kamp. Vi dominerte banespillet i perioder av kampen, mens Fløy skapte flest sjanser. Vi led nok litt av skader/suspensjon på fire spillere i en førsteoppstilling, sier Blindheim.

Fløy ligger nå på tredjeplass i 2. divisjon avdeling 2, fem poeng bak tabelltopp Vard Haugesund.

Meget fornøyde målscorere Dardan Dreshaj (til venstre) og Kaj-Stian Apeland. I bakgrunnen Klubb 22s dagens spiller Anders Hella i samtale med tidligere Fløy-keeper Andreas Hoppestad som hadde tatt turen fra Skien. Foto: Svein Grundetjern

Fløy-Stord 2–0 (0–0)

2. divisjon menn avd. 2

1-0 Dardan Dreshaj 46 min.

2-0 Kaj-Stian Apeland 88 min.

Gule kort: Anders Hella, Fløy 77 min.

Fløy (4-5-1): Ante Knezovic - Jone Kleppa, Matej Dekovic, Mats Holt, Jørgen Richardsen (K) - Andre Richstad (Johannes Eftevaag 90’), Christoffer Myhre (Kaj-Stian Apeland 84’), Tobias Henanger (Sebastian Fredriksen 45’), Mathias Grundetjern, Anders Hella - Dardan Dreshaj (Ole Fredrik Thorsen 88’).

Benk: Andreas Olsvoll, Sebastian Fredriksen, Kristian Lien, Ole Fredrik Thorsen, Kaj-Stian Apeland, Ole Bjørn Salvesen, Daniel Eikeland, Johannes Eftevaag, Altin Ujkani.

