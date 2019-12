Amalie Aune og Jens Kristian Riisøren Auring med hver sin bronsemedalje etter endt dans i Thon Hotel Oslo Airport. Foto: Privat

Vant bronsemedalje i nordeuropeisk mesterskap

Kristiansanderen Amalie Aune (16) og makker Jens Kristian Riisøren Auring (18) fra Lillestrøm danset seg til pallplass i latindansene i ungdomsklassen.

Brukergenerert innhold

May Lene Øvre Kristiansand Danseklubb

Publisert: Publisert: Nå nettopp

OSLO: Sist helg var Amalie og Jens Kristian både i aksjon i nordeuropeisk mesterskap og Christmas Dance Festival på Thon Hotel Oslo Airport. Dansepar fra 24 forskjellige nasjoner deltok fra fredag til søndag.

Fredag danset Amalie og Jens Kristian nordeuropeisk mesterskap (NEC) i både standard og latin. I standard ble de beste norske par og danset seg til semifinale og fikk en 12. plass.

Se video av parets samba her:

Se video av parets cha cha cha her:

Se video av parets rumba her:

Se video av parets paso doble her:

Se video av parets jive her:

I NEC Youth latin danset paret veldig bra og kom seg til finalen fredag kveld. De er svært godt fornøyd med en bronsemedalje i mesterskapet. Denne gang var de beste nordiske ungdomspar.

Lørdag var det Christmas Dance Festival; WDSF World open standard. Her kom de seg videre til 2. runde blant mange gode voksenpar, og endte på 36. plass. I Youth standard danset de seg til en semifinale og fikk en fin 11. plass.

Foto: Privat

Søndag startet de med å delta i World Open latin, og kom seg direkte videre til 2. runde uten re-dance. Og endte på en 31. plass blant mange svært gode voksenpar.

I youth latin danset Jens Kristian og Amalie seg til nok en finaleplass. I finalen var det tre russiske par, to norske par og et par fra Litauen.

Her ble det en fin 5. plass og beste nordiske par i ungdom latin.

Dette var en flott avslutning for danseparet i ungdomsklassen, med mange sterke resultater i Norge og gode prestasjoner i utlandet. Nå er det snart en velfortjent juleferie før man ønsker et nytt år velkommen og opp i amatør-/voksenklassen.



Foto: Privat Foto: Privat

Foto: Privat

Publisert: Publisert 10. desember 2019 19:54