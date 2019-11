Privat

Ti ting du allerede vet om trening, men som kan få deg ut av sofaen

Jeg har samlet ti ting som kan hjelpe de minst aktive av oss ut av sofaen.

Ole Kristian Bakkene

GJESTEBLOGG: Vi har alle en kompis eller fem som burde komme seg ut av sofaen. Kompiser som bare utsetter til etter jul.

Til etter nyttår.

Til etter påska.

Til etter sommerferien.

Det blir liksom aldri noe av...

Venter på mirakelet

De snakker om det ofte, men håper på et mirakel. Akkurat som om treningsinspirasjon og motivasjon skal falle ned i hodet på dem en vakker dag.

Mange av oss har vært der selv. Jeg kjenner meg igjen. Jeg hadde et langt kjedeligere og mindre aktivt liv før jeg fant meg selv midtlivskrisa.

Nå forstår jeg ikke at man kan leve uten trening. Ja, noen uker passer det ikke, men så er du i gang igjen – og føler lengselen etter å komme deg ut igjen så raskt du har kommet deg inn.

Jeg er like middelmådig og like uproff som jeg alltid har vært (ja, på å ta bilder til bloggen også, som du ser), men det spiller egentlig ingen rolle. Det handler ikke ofte om treningsresultater, men om man er ute eller ikke.

Det holder lenge å komme seg ut. Man trenger ikke vinne over noen.

En entusiastisk hjelper

Flere har tatt kontakt med meg direkte for å få hjelp, og jeg sier alltid ja til å følge opp. Jeg synes det er gøy å hjelpe folk i gang (igjen) selv om jeg er verken treningsinstruktør, psykolog eller prest.

Jeg tror nemlig at mye kan løses med litt entusiasme. Det handler om å forsøke å tenke riktig, forsøke å interessere seg for noe som gjør en godt. Plutselig åpner døra seg for en ny verden.

Kanskje du kan hjelpe noen eller kan få hjelp av noen i vennekretsen din selv også?

Så, her er ti ting du allerede vet om trening og ti gode grunner til å trene:

1. Trening er bra for helsa

Det sier vel seg egentlig selv, men for deg som ikke har fått det med deg ennå, så er det stas å kunne gå opp trappa på jobben uten å bli andpusten.

Du trenger det ikke, sier du? Vel, en dag står heisen. Da må du gå.

Tren så orker du mer.

2. Trening kan være livsforlengende

Ja, eller i noen tilfeller livsforkortende. Hvis du sykler utfor et stup for eksempel, men det skal vi selvsagt ikke.

3. Trening kan hjelpe deg hvis du sliter psykisk

Liten tvil. Hodet ditt må også luftes. Jeg trenger det selv. En time out fra hverdagen. Rett inn i skogen med hodelykt etter høstmørket har slått til. Nydelig!

4. Trening kan gi deg nye venner

Men da må du prate med folk du møter eller melde deg inn i en klubb. Løpeturer med propper i øra løser ingenting hvis du er ensom. Hils også på de du møter når du sykler, eller gå så langt som å slå av en prat. Det er veldig hyggelig, og kanskje du får nye impulser og inspirasjon på kjøpet.

5. Trening gjør at du får mer å prate om på jobben

Til glede og irritasjon fra kollegene dine.

Men det finnes likesinnede der du jobber også. Prat. Del det du opplever. Kanskje dere kan melde dere på Sentrumsløpet eller Birken sammen? Da blir sjefen helt sikkert veldig-veldig glad. Trening på jobben er bra. For alle.

6. Trening gir deg et rikere liv

Kanskje ikke når det gjelder økonomi, men rik på opplevelser. Viktig det også.

Det finnes så mye du aldri opplever hvis du ligger i sofaen. TV-en kan gi deg noe, men ikke vind og regn i ansiktet, en elg som løper over veien, en nydelig stjerneklar kveld, eller den fantastiske følelsen etter du er ferdig med treninga.

Prøv det.

7. Trening kan få deg til å oppdage nye ting om deg selv

Ja, kanskje du blir sikrere på deg selv, eller finner ut at kroppen din er skapt for bevegelse. Ikke latskap. Eller kanskje du rett og slett finner ut at du bare trengte å komme deg ut for å lufte hodet. Eller at du er tøffere enn du trodde på forhånd. Det gjorde jeg.

8. Trening kan få deg til å oppdage nye steder der du bor

Men da må du ikke løpe samme løype 100 ganger. Varier, da vel.

Jeg har blitt lommekjent i Askim og utenfor etter jeg startet med trening utendørs. Jeg er ikke fra Indre Østfold, men er bedre kjent enn de fleste jeg kjenner herfra.

Hvis du vil, kan du jo ta det som sightseeing? Med lav puls.

9. Trening kan gjøre at du ser bedre ut

Hvis det er målet, er trening fint. Du blir i alle fall ikke noe mindre kjekk eller pen. Sommerkroppen som alle snakker om kan du også få. Jeg er mer opptatt av helårskroppen, men det er opp til deg. Fritt valg.

10. Trening gjør at du kan spise mer godteri med god samvittighet

Det er fredag og lørdag to dager i uka. Da er det lov å skeie ut med god samvittighet. Spesielt etter treningsøkta er unnagjort.

Noen trener faktisk kun for å spise det de vil. All respekt til dem også.

