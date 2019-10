Pål Torgersen vant voksenløpet på Flekkerøy tirsdag. Her med noen av deltakerne fra barnerennet. Sverre Larsen

Vant i rekordstor skikarusell

Pål Torgersen var kjappest da Skikarusellen avsluttet for året med renn på rulleski tirsdag kveld.

Sverre Larsen

For mindre enn 20 minutter siden

FLEKKERØY: Jon Viervang i Skiutvalget oppsummerer tirsdagens arrangement:

– Under flotte forhold avholdt Skikarusellen sesongens siste renn på rulleski tirsdag kveld. Entusiastiske ledere i Fløy Ski hadde sørget for å invitere både store og små fra egne rekker. Det resulterte i hele 58 deltakere i kveldens renn - ny rekord ! Og som vanlig, start nummer 36 Pål Torgersen først over mål som suveren vinner.

Tusen takk til Fløy Ski for lån av anlegg og god hjelp til arrangementet, både før og under rennet.

Dette var altså siste renn i høst. Nå vil vi over på snø og da flytter skikarusellen til det fantastiske nye anlegget på Sandrip, hvor vi hver tirsdag i januar og februar arrangerer skirenn klokken 18.

Resultatene kan du lese her

Starten på barnerennet. Sverre Larsen

Starten på voksenrennet, der man skulle gjennom rundløypa på en nautisk mil (1852 meter) fem ganger. Sverre Larsen

Pål Torgersen Sverre Larsen

Pål Torgersen (32), vinneren av løypa for både klassisk og fristil

Hva synes du om rennet her i dag?

-Det var fint, men tungt i vinden. Jeg gikk fort i klassisk stil hele veien. Det er en super gjeng som leder rennene, og dette er det 5. rennet mitt i Skikarusellen på rulleski nå i høst.

Elias Martinsen Sverre Larsen

Elias Martinsen (10)

Har du gått på rulleski før?

– Ja, jeg gikk opp Lysebotn nå i sommer. Jeg har ikke vært med på tidligere renn i Skikarusellen i år. Det er gøy med litt fart, og så får jeg sett meg omkring.

Ove Pettersen Sverre Larsen

Ove Pettersen (62)

Hva liker du med opplegget her?

– Det er positive arrangementer, og mange greie folk. Det er god deltakelse i år, men den kan jo nesten alltid bli bedre. Jeg løper også. Men det er god trening med rulleski. Og man får avlastet knærne med rulleski.

Sverre Larsen

Helge Olsen (44)

Hva synes du er bra med rulleski?

– Man får trent hele kroppen. Det er action og spennende, spesielt i utforbakker. Det er derfor litt mer spennende enn løping. Man får trent overkroppen godt. Og så er rulleskiene en god forberedelse for resten av skisesongen.

Rune Løkling Sverre Larsen

Rune Løkling (62), arrangør fra Utvalget

Hva slags inntrykk har folk av Skikarusellen?

– Det er mange som er positive til den. Vi har økt deltakerantallet i år. Folk er veldig fornøyde, og man kan bruke rulleskiene til å lade opp til resten av skisesongen.