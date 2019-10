Fra søndagens 2. divisjonsoppgjør på Norac Stadion mellom Arendal Fotball og Brattvag. Vidar Lorentsen, Arendal Fotball

Arendal-tap på hjemmebane

Arendal Fotball ledet 2–1, men røk 2–3 hjemme for Brattvåg søndag ettermiddag.

Arendal Fotball

ARENDAL: Gjestene tok ledelsen etter en halv time av første omgang, da en corner ble headet i mål av Sami Kamel. Før den tid hadde det vært Arendal som hadde vært i føringen spillemessig og skapt det som var å skape i kampen.

Arendal Fotball hadde trykket i kampen de første 20 minuttene, og det gikk vel nærmere 15 minutter før Leopold Wahlstedt var i kontakt med ballen i første omgang.

Men gjestene kjempet seg mer inn i det og skapte en mulighet før de fikk corneren som ble satt i mål, mot spillets gang.

Arendal kom som en rakett etter pause. Først utlignet Fabian Stensrud Ness, deretter sørget Tobias Arndal for 2–1. Da var optimismen på plass på Norac. Begge målene kom etter godt angrepsspill og innlegg fra hver sin kant.

Men etter 62 minutter fikk gjestene en ny corner. På bakre stolpe kom Håkon Leine og sørget for 2–2.

Stolpeskudd

To minutter seinere falt avgjørelsen da Sami Kamel slapp gjennom og fikk den tiden han behøvde for å sette Brattvågs tredje.

Arendal forsøkte seg, men kom ikke nærmere enn et skudd i stolpen fra Reiss Greenidge på overtid.

Trener Steinar Pedersen forteller at aldri har noen plan om å tape hjemmekamper. Han likte ikke måten tapet kom på.

– Det er ikke bra nok. Brattvåg kjemper for livet og får to dødballmål og en overgangsscoring. Jeg er misfornøyd med måten denne kampen endrer seg på etter at vi tar ledelsen, påpeker Pedersen.

– Vi blir for åpne, upresise og får unødige brudd mot oss. Da får de en følelse at de er med i kampen, legger han til.

Bra å snu det

Pedersen synes de første 30 var greie, og han er fornøyd med hvordan responsen er i minuttene rett etter pause, da Arendal Fotball på sju minutter sørger for at det står 2–1.

– Da viser vi besluttsomhet, men alt i alt er dette en ekstremt ujevn prestasjon. Det er besluttsomheten det går på, alt blir for ujevnt, mener han.

Selv om han synes det gjøres mye riktig i starten av kampen, bortsett fra å score mål, er det en mager trøst når det ender med 2-3-tap for et Brattvåg i poengnød.

På toppen av det hele ble Tobias Arndal skadet rett før timen var spilt. Han måtte hjelpes av banen og satt på tribunen iført en stor bandasje rundt ankelen på slutten av kampen.

Arendal ligger som nummer åtte på tabellen med 32 poeng etter 23 kamper. Kommende runde er det Moss på bortebane som er Arendals motstander.

Fakta Kampfakta Arendal Fotball-Brattvåg 2–3 (0–1) 2. divisjon menn avd. 1 Norac stadion 524 tilskuere Dommer: Jørgen Haga, Ekholt. Gult kort: Kim Kvaalen og Jeppe Illum, Arendal. Kristian Strande og Alexander Jonassen, Brattvåg. Arendals lag: Leopold Wahlstedt – Dejan Corovic (Håvard Meinseth fra 85.), Avni Pepa, Sune Kiilerich, Mads Nørby Madsen – Kim Kvaalen, Jeppe Illum, Tobias Arndal (Preben Skeie fra 59) – Stian Michalsen (Reiss Greenidge fra 81.), Fabian Ness, Conrad Wallem