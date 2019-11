Fra venstre: Martine Ådneram Søvik, Thea Schjøtt og Kira Løite. Privat

Kristiansand-turnere skinte i sørlandsmesterskapet

Denne trioen var blant deltakerne da Kristiansands Turnforening arrangerte sørlandsmesterskap i apparatturn.

Kristine Bjorvand Kristiansands Turnforening

KRISTIANSAND: Det var over 100 gymnaster fra fem klubber i Agder som deltok i firekamp for jenter og sekskamp for gutter.

Klubbene som var representert var Arendals Turnforening, Grimstad Turn og Idrettsforening, Mandals Turnforening, Vågsbygd Turn og Kristiansands Turnforening.

Det ble følgende sammenlagte plasseringer i mangekamp for KTF sine gymnaster:

I klasse 1 Turn menn fikk Brian Rugland en 1. plass (sammenlagt 61,900 poeng)

I klasse 1 Turn kvinner fikk Camilla Skuland 1. plass (sammenlagt 50,150 poeng)

Privat

I klasse 2 Turn kvinner fikk Amalia Høibo en 2. plass (sammenlagt 46,450 poeng)

I rekrutt Turn menn fikk Kristian Emil Mikalsen en 1. plass (sammenlagt 74,700 poeng)

I rekrutt 11 år Turn kvinner fikk Maya Alon en 2. plass (sammenlagt 51,200 poeng)

Privat

I rekrutt 12 år Turn kvinner fikk Tiril Bærø Undhjem en 2. plass (sammenlagt 44,850 poeng).

Vi gratulerer alle gymnaster som deltok med flotte prestasjoner!

Defilering alle foreninger Privat

