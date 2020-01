Inger Saanum suveren i Vinterkarusellen

SØGNE: De 26 deltakerne i lørdagens sesongpremiere var så visst ikke redde for å bli gjennomvåte. God medvind sørget for at alle kom greit ut til vendepunkt, mens returen tok noe lengre tid enn vanlig.

Hele 16 valgte å løpe den korte på 3 km, og her var Bastian Bøgh Tobiassen (183), KIF, best med 10.03. Beste dame ble nytilflyttet Helen Palmer (5), tidligere Byåsen, med tiden 12.53.

På den lengste distansen var Inger Saanum (334), GE Healthcare, suveren og i en klasse for seg, 40.37. Beste mannlige løper kom inn på 46.15, representert ved Steinar Knutsen (338), Agder BIL.

Kommende lørdag er det påmelding til andre løpet i Kristiansand, kl. 13.00 og start kl. 14.00. Vel møtt.

Resultater

3 KM

Ivar Gogstad

Gutter 15–16 år

1. Bastian Bøgh Tobiassen-183-KIF10.03

Gutter 17–18 år

1. Simen Tysdal- 36-Kr.løpekl.11.06

Menn mosjon

Eskil Berggren- 42-Søgne CKL11.16

Kristen Bue- 235 -MIL17.48

Kalle GlomsakerMHI deltatt

Håkon S. Jæger- 223 -Nodeland18.48

Jørgen S. Jæger- 221 -Nodeland19.15

Sindre S. Jæger- 234 – Nodeland19.00

Guy Le Gall- 46 -IK Våg14.05

Bjørn Oftedal- 237 – Mandal kom. 15.54

Nils Henning Pedersen- 254 -SIL18.49

Lars Try- 58 -Tvedestrand21.01

Ivar Gogstad

Kvinner mosjon

Elisabeth S. Jæger- 219 -Nodeland19.49

Helen Palmer- 5 – 12.53

Benedikte M. Pedersen- 265 -24.16

Henriette M. Pedersen- 259 – 18.45

10 KM

Menn aktive 23–34

1. Tom Ivar Gulbrandsen- 336 -Mur & flis59.35

Kvinner aktive 23–34

1. Kristin Kile Aanensen- 337 – Mur & flis53.49

2. Susanne Dybo- 335 -Mur & flis59.36

Menn vet. 45–49

1. Steinar Knutsen- 338 -Agder BIL46.15

2. Bjørnar Svendsen- 341 -46.49

3. Patrick Cusick- 340 -53.46

Kvinner vet. 45–49

1. Marit Jensen- 339 -Agder BIL48.27

Menn vet. 55–59

1. Einar Buø- 332 – Mandal Turn51.01

2. Per W. Schulze- 333 -Sp. SØR55.25

Kvinner vet. 55–59

1. Inger Saanum- 334–GE Healthc. 40.37