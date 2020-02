Unge Vindbjart-talenter skinte i Tyrvinglekene

Tyrvinglekene er Norges største innendørs friidrettsstevne med 1500–2000 deltakere hvert år. I helga stilte Emilia Widerøe Hodne (J10), Bjørnar Rosseland (G10), Sondre Rosseland (G11) og Tobias Knobel (G11) fra Vindbjart friidrett.

Deltakerne fra Vindbjart Friidrett i Tyrvinglekene. Fra venstre: Tobias, Sondre og Emilia. Bak: Bjørnar. Foto: Kjetil Rosseland

Siv Malterudbakken, Vindbjart Friidrett

BÆRUM: Dette er fire utøvere som har drevet med friidrett siden oppstarten av klubben, og de deltar på det meste av stevner i Agder. Nå skulle det bli spennende å måle krefter med deltakere fra andre regioner.

På stevnets første dag, lørdag, tok både Sondre (G11) og Emilia (J10) gullet i sine klasser i høydekonkurransen. Sondre med et hopp på 1,35 og Emilia med 1,15. I tillegg leverte Tobias (G11) en 5. plass med et hopp på 1,20. I høydekonkurransen var det 18 startende i Emilias klasse og 16 startende i Sondre og Tobias' aldersklasse.

Sondre (i midten) på seierspallen etter å ha mottatt gull i kulekonkurransen. Foto: Kristin Elisabeth Rosseland

Videre på lørdagen ble det for Emilia 9. plass i kule med et støt på 4,83 (16 startende) og en 7. plass på 600 m på tida 2,14,64 (20 startende).

Bjørnar (nettopp fylt 8 år) leverte fine resultater i konkurranse med to år eldre utøvere, med en 19. plass i kule (28 startende) og 24. plass på 600 m (35 startende).

En fornøyd Emilia etter gode resultater. Foto: Tor Gunnar Hodne

Søndag fortsatte stevnet med flere øvelser for våre utøvere. Emilia (J10) var tre hundredeler fra pallen i konkurranse med 28 andre på 60 m. Hun vant sitt heat klart, men i J10 arrangeres det ingen finale, så plasseringen blir gjort med utgangspunkt i tidene. Dermed ble det 4. plass.

I lengde fløy Emilia til 3,27 og endte på 6. plass i en konkurranse hvor 24 jenter stilte til start. Alt i alt et flott stevne av Emilia som beviser at hun er i det aller ypperste J10-selskapet uavhengig av region.

Sondre med sin imponerende medaljefangst. Foto: Kjetil Rosseland

Sondre (G11) startet søndagen med å ta et suverent gull i kule. Her støtte han 9,26 og utklasset sine 16 konkurrenter. På 60 m hekk deltok Sondre i G12-klassen, siden denne øvelsen ikke er på G11-programmet. Her tok han like greit sølvet på tiden 10,71 (ny pers) i konkurranse med 12 andre ett år eldre konkurrenter.

I lengdegropa var det hard konkurranse med 28 startende. Sondre klinte nok en gang til med pers, og landet på 4,39. Det ble det bronsemedalje av.

På 60 meter stilte 37 deltakere til start fordelt på fem heat. De fire beste tidene kom i Sondres heat, og med tiden 8,91 og ny pers også her ble det 4. plass totalt, bare tre hundredeler unna bronsen.

Tre fornøyde Vindbjartgutter. Fra venstre: Tobias, Sondre og Bjørnar. Foto: Kjetil Rosseland

Dagens siste øvelse for Sondre var 200 m i G12-klassen. Her ble tiden 30,95 og en plassering ‘midt på treet’ blant 34 startende. Sondre er en allsidig utøver som har konkurrert siden han var åtte år. Det blir spennende å følge hans utvikling på friidrettsbanen videre.

Tobias (G11) leverte et flott svev på 3,20 i lengde, og tiden 10,22 på 60 m i et sterkt felt.

Emilia er klar for 60 m. Foto: Therese Widerøe Hodne

Minstemann i 'Team Rosseland', Bjørnar (8 år, konkurrerer i G10) stilte nok en gang med lite respekt for sine to år eldre konkurrenter, og knallet til med 2,94 i lengde (nr. 17 av 30 deltakere) og tiden 11,13 på 60 m i konkurranse med 40 andre.

Trener og foreldre rapporterer om en kjempegøy helg med stor idrettsglede. Det sees allerede framover mot Tyrvinglekene utendørs som arrangeres på Nadderud stadion 12.–14. juni. Da håper vi på enda flere Vindbjart-deltakere!

Publisert: Publisert: 10. februar 2020 21:36

