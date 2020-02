Sterk avslutning ga ØIF-seier

En grøsser av en seriekamp endte med 26-21-seier over Runar.

Sondre Paulsen, Eirik Heia Pedersen og Kristian Rammel kjemper i forsvar i søndagens seriekamp mot Runar Sandefjord i Sør Amfi. Foto: ØIF Arendal

ARENDAL: Poengene foran kampen var mange. Kenny Ekman tilbake i Sør Amfi, denne gang i Runar-drakt. Leif Gautestad sitt andre møte med sin gamle arena som Runar-trener, etter å ha stukket av med to strake seire i Sør Amfi, og de to brødrene Kristensen – Nicolai og André – målvakter for hvert sitt lag i denne kampen.

Alle ventet en tøff og svært jevn affære i Sør Amfi, og det bar innledningen av kampen bud om. To lag som slurvet mye var det vi fikk se, men spenningen og stemningen var høy. Og dramaet var egentlig i gang lenge før kampen. Runar hadde nemlig reist fra egne bortedrakter og måtte spille i ØIF Arendal sine bortedrakter.

Fakta Kampfakta ØIF Arendal – Runar HK 26-21 (12-10) Sør Amfi, 1547 tilskuere Dommere: Mads Myhrstad og Erik Abrahamsen. Utvisninger: Begge lag 1×2 min. ØIF 1x rødt kort. Flest mål Runar: Michael Jonassen og Tobias Glemming, begge 4 mål Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen, Åsmund Strat – Josip Vidovic 1, Mario Matic 2, Martin Lindell 3, Kristian Rammel 2, André Lindboe 6, Sondre Paulsen 5, Eirik Heia Pedersen 3, Laurits Mo Rannekleiv, Olaf Richter Hoffstad 1, Jesper Munk 1, Luigj Quni 1, Herman Thysted, Sander Løvlie Simonsen 1.

Etter et aldri så lite drama også på banen, der ØIF Arendal leverte en av sine beste forsvarskamper for sesongen, endte det altså med en sterk 26-21-seier, men kampen ble ikke avgjort før de siste fem minuttene. I tillegg måte ØIF spille 27 minutter uten Martin Lindell, som pådro seg et uforståelig rødt kort.

Paulsen ØIFs bestemann

– En slitekamp, veldig slitekamp, oppsummerte Sondre Paulsen, kåret til ØIF Arendals bestemann.

Olaf Richter Hoffstad i skuddet. Foto: ØIF Arendal

Sondre Paulsen sier han hadde en uggen følelse før kampen, og han følte seg ikke helt trygg på det som skulle skje i ØIFs egen lekegrind.

– Vi visste Runar ville vise seg fram på en annen måte enn de har gjort tidligere, forteller han.

Han var storfornøyd med to nye poeng.

– Vi har en veldig ro når vi avgjør. 5-0 de siste fem er sterkt. Da Martin blir utvist, løser vi oppgavene veldig bra. Vi tar ansvar. Dette gir oss masse selvtillit. Samtidig er det godt å se at André Lindboe har en god kamp – det blir viktig for oss, mener Paulsen.

Samtidig roser han også publikum.

– Runar har vunnet her to ganger på rad før denne og kommer hit uten samme frykt enn andre lag. I dag har vi publikum med oss og de lager en veldig god stemning, roser ØIFs veteran.

André Lindboe var sikker fra sjumeteren. Foto: ØIF Arendal

Også Josip Vidovic bruker ordet sliteseier når han skal beskrive opplevelsen gjennom 2×30 minutter mot Runar.

– Jeg synes vi viser karakter og kriger oss gjennom hele kampen. Dette var to veldig viktige poeng, påpeker Arendal-kroaten.

– Det skal ikke være pent framover. Det er bare to poeng som gjelder i kampene nå, framhever han.

Han forteller at de andre spillerne tente kollektivt da Martin Lindell ble utvist.

– Det ga oss blod på tann. Vi tar ansvar og gir det lille ekstra, sier han.

Sondre Paulsen, Eirik Heia Pedersen og Kristian Rammel kjemper i forsvar.

Kristijan Jurisic sto en bra kamp og kom opp i tosifret antall redninger. Han var viktig i starten, da han fikk flere redninger som sørget for at Runar ikke dro ifra.

– Alt i alt viser denne kampen hvor gode vi er om dagen. Forsvaret står fryktelig bra. I tillegg gir publikum oss en fantastisk energi, påpeker ØIF-målvakten, som legger til at ØIF-guttene visste at Runar-laget kom med masse energi til Sør Amfi etter et godt resultat i forrige runde.

Seiersdans i Sør Amfi Foto: ØIF Arendal

– Totalt sett synes jeg vi klarer oss bra. Runar er vriene å slå. Jeg tror de tar seg til sluttspill om de fortsetter slik, sier Jurisic.

Og i tillegg fik ØIF hjelp i toppkampen, da Kolstad slo Drammen.

– Det er jo en bonus at Drammen taper. Nå skal vi hvile oss godt, så skal vi konsentrere oss om St. Hallvard fra mandag av, smiler Jurisic.

PS! Etter 18 seriekamper ligger ØIF Arendal på 2. plass, seks poeng bak serieleder Elverum.

SLIK VAR KAMPEN:

Etter fem minutter sto det 1-1, mens det etter ti minutter var blitt 3-3, og langt fra noen målbonanza. Det bar heller ikke de neste minuttene bud om at det skulle bli. Slurvet vedvarte og begge lag svidde av flere gode muligheter.

Da halve første omgang var spilt, sto det 5-5.

Runar gikk i ledelsen på etter drøyt 16 minutter, men ØIF slo tilbake med to raske scoringer og hadde 7-6 etter 20 minutter.

Mario Matic og Eirik Heia Pedersen

Begge lagene misset hver sine gode muligheter i angrepene etter, men så fikk ØIF muligheten til å kontre to ganger. Det utnyttet først Sondre Paulsen, deretter Mario Matic. Plutselig sto det 9-6 til ØIF og klokka viste drøyt 22 minutter. Da måtte Runar og Leif Gautestad ta sin første time out i kampen for å legge en ny slagplan.

ØIF kan til en viss grad også takk Kristijan Jurisic for forspranget, for målvakten sørget med sine redninger tidlig i kampen for at Runar ikke fikk noe overtak.

Sondre Paulsen med fansen som delte ut bestemannspremien ...

Time outen så ut til å hjelpe, for Runar slo tilbake. ØIF ledet 10-7, men etter 26 minutter var det 10-10. Og da Sander Simonsen ble blåst for en tvilsom brøyt, så det spøkefullt ut, men godt forsvarsarbeid skaffet en kontring for Kristian Rammel. Strekspilleren gjorde ingen feil og scoret til 11-10.

En ny redning fra Jurisic og ØIF fikk et angrep til før pause. Det utnyttet Mario Matic og ØIF kunne gå til pause med 12-10-ledelse, etter en rotete omgang fra begge lagene.

Andre omgang ble dramatisk på mange måter. Det startet allerede etter knappe tre minutter. Da fikk Martin Lindell det som må beskrives som sesongens mest uforståelige røde kort. Han var med hendene i ansiktet på en motspiller, men et rødt kort var langt over streken fra dommerduoen. Som dessverre kom i fokus med en del tvilsomme avgjørelser.

ØIF hadde før dette tatt ledelsen 13-10, men med Lindell borte, forsvant skuddkraft fra ØIF-laget. Etter 35 minutter sto det 13-13.

Lagene fulgte hverandre. Etter 40 minutter var det blitt 17-15, mens det fem minutter seinere var blitt 18-17.

Uansett hva et lag prøvde, hadde det andre laget et mottrekk. Kanskje derfor at kampene mellom ØIF og Runar alltid er jevne og tidvis dramatiske. Runar hadde føringen og ØIF lå under 19-20 da ti minutter gjensto av kampen.

Gode venner etter flere år på samme lag, Kenny Ekman og Sondre Paulsen.

Begge lagene gjorde mange feil. Svært ofte måtte begge lag konstatere at en pasning havnet i armene til en motspiller. ØIF sine avslutninger traff også for ofte gjestenes målvakt. Joachim Christensen viste igjen at han trives mot ØIF Arendal, uvisst av hvilken grunn ...

Alt tydet på at dette skulle avgjøres på tilfeldigheter. Kanskje var det også det som skjedde. Først ble Runar avblåst tvilsomt i angrep, så ble Sondre Paulsen revet ned, uten at det ble mer enn et frikast for ØIF, men ØIF beholdt noe av roen og Sander Løvlie Simonsen kunne seinere avslutte til 23-21 til ØIF og to mål foran med fire minutter igjen.

Da André Lindboe fikk sette inn 25-21 og det so igjen 1.40 minutter, så det trygt ut for ØIF. Runar rotet vekk ballen. ØIF fikk den roen de trengte på slutten til å dra i land den femte seieren etter EM-pausen. Men det satt langt inne også denne gangen, etter en skikkelig grøsser av en kamp.

Det endte 26-21.